Módulo Azteca de León, ejemplo de gestión vecinal y semillero de talento

León, Gto. Ejemplo de participación e integración entre la comunidad, el Módulo Azteca de León suma poco más de cuatro décadas de servicio.

Por este recinto han pasado infinidad de personas que han acudido a sus diversos espacios y canchas para practicar diversos deportes o realizar actividades lúdicas y recreativas.

Corazón de la colonia Azteca, este inmueble está enclavado entre las calles Tláloc y Cuitláhuac, en la parte frontal y posterior, respectivamente. A los costados están las Mónaco y Mármol. Los últimos 18 años ha sido dirigido por Jorge Ramírez, quien encabeza la Asociación Civil Azteca A.C., la cual administra este espacio.

“Este espacio siempre fue pensado para tener sus puertas abiertas a la gente de nuestra colonia y a los leoneses. Todos los que gusten venir son bienvenidos, el tiempo que lo he dirigido me ha dado mucha satisfacción porque llevo casi 20 años. Me conmueve mucho cuando veo a las familias y el papá o la mamá fueron niños que antes venían al Módulo y ahora lo hacen con sus hijos”, comentó el administrador Jorge Ramírez en charla para El Sol de León.

Con una superficie superior a los 11 mil metros cuadrados, este recinto tiene dos canchas de sus múltiples, un campo de tierra, un salón, sanitarios y parrillas para uso de los visitantes. El acceso por persona es de cinco pesos, aunque los domingos hay acceso gratuito después de las 13:00 horas.

“La cuota de ingreso es mínima, siempre con el objetivo de no afectar el bolsillo de la gente, pero también somos muy cuidadosos, muy responsables con lo que entra, de ahí sale para el mantenimiento. El gasto más fuerte es la luz, que cada mes viene saliendo de 7 mil pesos. Hay más gastos, pero todo se hace con el tesorero. Este espacio no tiene subsidio de nada, entonces entre todos; vecinos y visitantes lo cuidamos”, añadió el presidente de Azteca A.C.

Amplia oferta deportiva

Tratándose de un espacio destinado al deporte, el Módulo Azteca presume ser casa de varias disciplinas, además de semillero de talento.

“Aquí llegó a venir Aldo Rocha, el futbolista que fue campeón con León y que es actual capitán de Atlas. Eso nos da mucho gusto porque inspira, quisiéramos que pronto tengamos más chavos y señoritas brillando como profesionales en el futbol u otro deporte, si no es eso, que sean gente de bien y sana”.

Para lo que respecta al horario de operación, el módulo abre sus puertas de las 7:00 a las 22:00 horas. En promedio atiende de lunes a viernes cerca de 100 usuarios, cifra que se eleva entre 120 a 200 personas durante los fines de semana.

Actualmente, cuenta con escuelas de formación en futbol, boxeo, voleibol, baloncesto y lucha libre. También ofrece sesiones de zumba y acondicionamiento físico. De igual forma, las condiciones óptimas de sus instalaciones permiten que sea sede de torneos y ligas locales.

Todos los domingos recibe la actividad de la Liga de Voleibol San Miguel, y entre semana tiene actividad con torneos de baloncesto en categoría libre y para jubilados. La población de la tercera edad también puede integrarse en el torneo de cachibol.

Por otra parte, el Módulo Azteca también es sede de algunos entrenamientos de la academia de futbol Soccer Fit 80-20. De igual forma ha sido nicho del equipo de futbol americano, Cobras de León, mismo que actualmente dejó la modalidad de equipado e incursiona en el flag football.

“Aquí hay de todo, tenemos actividades para chicos, grandes y los muy grandes, entre semana están varias escuelas y torneos, el fin de semana tenemos el voleibol y se hacen torneos de futbol. Ahora sí que tenemos para que la gente escoja lo que quiera hacer, puede practicar algún deporte o venir y hacer aquí su fiesta, su convivencia o reunión familiar”, concluyó Jorge Ramírez.





