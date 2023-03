Minuto minuto Rally Guanajuato México 2023

Inseguridad no inhibirá llegada de turistas a Guanajuato: Álvarez Brunel

Ante la llegada de eventos internacionales como el Rally y la Semana Santa a Guanajuato donde se esperan más de 400 mil visitantes en cada uno de ellos, el secretario de Turismo estatal, Juan José Álvarez Brunel, aseguró que la situación de inseguridad por la que está pasando el estado no inhibirá la llegada de turistas.

"No, no lo va a inhibir, estamos especulando y no especulemos, hagamos más bien el trabajo que nos corresponde a todos y trabajemos para poder traer al turismo y al visitante con esta tranquilidad. Ya lo comenté, estamos esperando unos 300 mil visitantes y una derrama económica de 400 millones de pesos", dijo.

