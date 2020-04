Mieleras esperan que pueda retomarse la LMBPF

El panorama es incierto en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, tras suspender la campaña 2020 por la contingencia sanitaria, varios equipos se preguntan qué medidas tomar para retomar el certamen, ya que no se considera cancelarlo de forma definitiva, así lo reconoció Arturo Flores, presidente de Mieleras de Guanajuato.

El dirigente mielero reconoció que entre las opciones que se barajean es sacrificar el Juego de Estrellas para reanudar el torneo mayo, aunque todo depende de la contingencia.

“De principio había tres opciones, la primera era mover el Juego de Estrellas que era el 1 de abril y ajustar el calendario, jugar jornadas dobles, aún no hay información oficial de la LMBPF, para la siguiente semana podríamos tener información más concreta, ahorita no podemos programar nada, no sabemos cuando pueda terminar la contingencia”, reconoció el Dr. Arturo Flores.

Otro tema para tratar será la reagrupación de los equipos ya que la mayoría de las franquicias rompió filas, entre ellas las Mieleras.

“Muchas jugadoras no están, todo va a depender de las posibilidades de los equipos, deberíamos hacer una reunión para entender la situación de cada, si esto continua todo abril se podría reactivar en mayo. Nosotros rompimos filas, tenemos jugadoras en León, Irapuato, dos en Tepic y las estadounidenses que regresaron a casa”, agregó el presidente mielero.

En relación con los sueldos, reconoció: “Tenemos las mismas condiciones, en ese sentido no ha habido problemas, es integro, hasta que no se decida qué es lo que va a pasar, si se suspende la temporada pues ya veríamos con cada una de las jugadoras, pero con Mieleras seguimos y respetamos los contratos que teníamos” finalizó.

Antes de posponerse el certamen, Mieleras disputó seis fechas, en las que se mantuvo como líder general tras lograr cinco triunfos y una derrota.