Mieleras buscarán extender la serie final de la LMBPF ante Teporacas

León, Guanajuato.- Para las Mieleras de Guanajuato no hay margen de error, es ganar ambos compromisos en la duela de Teporacas de Chihuahua o de lo contrario verán sepultadas sus aspiraciones de lograr su segundo bicampeonato en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil.

La serie final de la temporada 2023 está 2-0 en favor de la quinteta del estado grande que le basta con una victoria más frente a su afición para levantar el título, mientras que las “Reinas de La Colmena” lucen obligadas a salir airosas de esta doble visita y eso todavía para forzar a un quinto y definitivo que se llevaría a cabo el fin de semana nuevamente en la Ciudad Cervantina.

El panorama para las Mieleras podría ser muy distinto de haber aprovechado esa ventaja de 18 unidades que llegaron a tener en el juego dos. De manera increíble, el conjunto entrenado por el coach José Carlo Villegas se desmoronó y ahora se encuentra contra la pared tras haber perdido en su patio 80-70 y 81-74. La misión en tierras chihuahuenses pinta complicada, por no decir casi imposible, pero a pesar de ello las “guanajuas” saldrán este martes en punto de las 19:30 horas a tratar de mantenerse con vida un día más.

El elenco del Bajío requerirá de la mejor versión de su legión extranjera conformada por la estadounidense Destiny Campbell, la nigeriana Ijeoma Uchendu y la cubana Oyanaisy Gelis, así como de su capitana Brisa Silva. Estas cuatro elementos, sumadas a Ana Lucía Calderón y Frida González, llevarán la batuta para armar la que sería un histórica remontada. Ya en la campaña de 2020, las Mieleras llegaron a estar en esta misma situación y no les alcanzó para venir de atrás ante las Lobas de Aguascalientes.

Del otro lado, Teporacas desea redondear una participación casi perfecta y es que sobre la cancha, las norteñas no han perdido un solo duelo, no así en la mesa, donde se les quitó un triunfo en la primera fase de los playoffs, debido a que alinearon al mismo tiempo a sus tres de foráneas, en lo que fue un error del cuerpo técnico que no tuvo mayores consecuencias. El roster que comanda Jesús Chávez ya dio muestras de su poderío y parece tener la mesa servida para resolverlo en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo.

Con cuatro gallardetes, Mieleras es la institución más ganadora de la LMBPF, al tiempo que Chihuahua querrá bordarle su primera estrella al jersey.

El Juego

Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil

Temporada 2023

Final (Juego 3)

Teporacas de Chihuahua Vs. Mieleras de Guanajuato

Fecha: 23 de Mayo

Hora: 19:30

Lugar: Gimnasio Rodrigo M. Quevedo

Serie: 2-0 Teporacas