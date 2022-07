Michie Muñoz regresa al ring

León, Guanajuato.- Cuando parecía que el pugilista leonés Michie Muñoz se había despedido de ring, el llamado "Matador" vuelve ponerse los guantes para saltar una vez más sobre la lona en una pelea internacional ante el puertorriqueño Luis Rodríguez.

Dejando de lado la idea de colgar los guantes, Muñoz Zavala tiene en puerta un nuevo combate y lo hace a nivel internacional ya que para este fin de semana encara un duelo en el Centro de Combates de la Ciudad Deportiva Irving Saladino en Panamá.

"El Matador" Muñoz tiene como rival a Luis Rodríguez, rival ante el que impone mayor experiencia ya que el representante de Puerto Rico es prácticamente un novato ya que tiene 25 años, su debut profesional fue en junio de 2021 y presenta un discreto récord de 9-0.

Con 41 años, el también promotor de Bajío Boxing ostenta una carrera de casi dos décadas en los encordados y en la que ha disputado 45 combates de los que ha acumulado un récord de 28-16-1, 19 KO 's.

“Me salió esta pelea en Panamá y no la pude dejar pasar, siempre me motiva ir al extranjero, quiero demostrar que aún tengo mucho que dar, tal ves el cuerpo y los reflejos ya no son lo mismo que mi juventud, pero las ganas y la ilusión por boxear siguen”, comentó Michie Muñoz para Organización Editorial Mexicana.

Aunque en 2021 trascendió que el púgil leonés cerraba su ciclo como profesional, en el presente año han surgido oportunidades para subir al ring, el pasado mes de abril enfrentó en Jamay, Jalisco al zacatecano Alan Sandoval y en abril se enfrentó al italiano Luca Podda en Ciudad del Carmen.