Michie Muñoz confirma pelea en Reino Unido

León, Guanajuato; 22 de julio del 2020.- Una nueva oportunidad para subir al ring se ha presentado a ‘Michie’ Muñoz, el pugilista leonés recibió una invitación para pelear en Reino Unido, aunque será en una modalidad cercana al boxeo convencional.

El ‘Matador’ Muñoz fue contactado por la organización británica de BKB – Bare Knuckle Boxing, empresa que es la única a nivel mundial en organizar peleas de boxeo pero sin guante, únicamente se cubren los puños con vendas.

Muñoz Zavala tiene pactado este nuevo reto para el mes de septiembre, su rival será el galés Berry Jones, boxeador retirado que ya ha participado en algunos eventos de BKB.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Alerta en León por casos de Covid-19 en Chivas y Juárez

“BKB me buscó, es una liga de boxeo sin guante, es muy grande en Reino Unido, me contactaron y mientras sea boxeo, adelante. Me confirmaron para el 12 de septiembre. Me salió la oferta y le vamos a entrar, estoy muy motivado, sé que puedo ganar, lo veo parejo. Andamos en el ruedo y mientras estemos vamos a pelear”, señaló para el Sol de León, Michie Muñoz.

Con más de 15 años de trayectoria, Jorge Michel Muñoz Zavala está a la espera del contrato que formalice su participación. Por lo pronto será el quinto país que visite para boxear, anteriormente se ha presentado en Estados Unidos, Polonia, Jamaica y Canadá.

‘El Matador’ Muñoz también tiene pendiente una pelea en León como parte de la programación de Boxeo de Gala 2020, evento que aún espera fecha para su desarrollo ya que se ha aplazado por la pandemia de Covid-19.