Mi corazón quiere estar en León: Joel Campbell

León, Guanajuato.- Pese a todo lo que se dijo y se leyó, por la mente de Joel Campbell siempre estuvo mantenerse con la escuadra esmeralda.

“Contento por haber firmado, fue una negociación no tan difícil porque de las dos partes estábamos claros, León quería contar conmigo, yo quería seguir en el equipo, pero ya era un tema más entre León y Frosinone”, manifestó el costarricense.

Otras ofertas también las hubo, de la misma Liga MX, como en su momento se llegó a manejar el nombre de los Pumas, del futbol estadounidense y hasta de Europa.

“Si existieron otras ofertas por ahí, todos lo saben, pero la verdad es que mi corazón quería estar en León, mi familia y yo estamos muy contentos por todo lo que hemos vivido allá y como lo dije, mi prioridad siempre fue seguir en León y que bueno que se pudo cumplir”.

Ahora siendo ya propiedad de La Fiera y tras haber firmado por tres años, las expectativas y objetivos no se modifican para el también seleccionado nacional tico, quien en tres torneos ha disputado 42 compromisos de liga y ha marcado cinco anotaciones.

“No hay cambios en nada, el Joel que llegó a préstamos estaba comprometido a muerte con el club, por algo apostaron por mí, por algo la gente también estaba deseosa de que me quedara, el compromiso siempre lo asumí desde el primer día y siempre he tratado de ser el mejor profesional posible en todo sentido, así que vamos a pelear por ese título”.

LEÓN LE DIO ESTABILIDAD

Joel Campbell era un nómada del futbol, hasta que llegó a León y es que desde que salió de Saprissa en 2010, nunca logró hilvanar dos temporadas seguidas en el mismo club.

“León es un punto de estabilidad, donde menos jugué fue en Sporting, en Arsenal estuve una temporada, no fue fácil porque era un plantel muy completo, en Betis me lesioné, pero en León estoy más maduro, me adapté al equipo, a la afición, al cuerpo técnico y compañeros, veo a León como mi casa, ahí soy alegre y el futbol lo dice”, apuntó Joel.

Será este fin de semana cuando Campbell reporte a la pretemporada verdiblanca, ya que en lo que se definía su situación contractual hizo el viaje a su natal Costa Rica.

En Números…

3 Torneos los que ha jugado Joel Campbell en el Club León

42 Juegos de liga en los que el centroamericano ha portado la playera esmeralda

7 Clubes europeos por los cuales desfiló el seleccionado tico