México ya tiene rivales para la FIBA AmeriCup Femenil de León

León, Guanajuato.- El seleccionado mexicano de baloncesto femenil conoció su ruta para la FIBA AmeriCup que se llevará a cabo del 1 al 9 de julio en el Domo de la Feria de León.

Dirigido por Carlos Alves, director ejecutivo de FIBA Américas y las basquetbolistas Swin Cash de los Estados Unidos y la brasileña Janeth Arcain, se celebró el sorteo oficial de la competencia en Miami, Florida, y en donde cada uno de los 10 representativos nacionales fueron distribuidos en dos grupos de cinco integrantes cada uno.

En el sector “A”, la quinteta tricolor dirigida por la coach Lindsey Harding se topará en primera ronda con Canadá, Puerto Rico, República Dominicana y Colombia, mientras que en el grupo “B” se enfrentarán Argentina, Brasil, Venezuela, Estados Unidos y Cuba. Cabe destacar que todos estos conjuntos se clasificaron a dicho torneo vía ranking regional.

De acuerdo al sistema de competencia, la primera ronda será a round robin; es decir, cada cuadro jugará un partido frente a los rivales de su mismo pelotón, clasificándose los primeros cuatro a los cuartos de final, mientras que los sotaneros quedarán eliminados. Ya en los cuartos chocarán cruzado: 1A Vs. 4B, 2B Vs. 3A, 1B Vs. 4A y 2A Vs. 3B, de tal manera que los triunfadores pasarán a semis y posteriormente a la gran final, aunque también se efectuará un partido por el tercer puesto.

Campeón y subcampeón irán al Preolímpico Mundial rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, en tanto que del tercero al sexto lugar obtendrán su pase al Preolímpico de las América, mismo que repartirá un par de plazas al selectivo internacional.

Dicho evento verá su décima séptima edición, segunda que se disputa en nuestro país después de Culiacán, Sinaloa, en 2003 y Xalapa, Veracruz, en 2013. Brasil es el máximo ganador de la justa con cinco títulos en los años 1997, 2001, 2003, 2009 y 2011, aunque Estados Unidos arriba como bicampeón tras imponerse en los torneos desarrollados en San Juan de Puerto Rico. El mejor resultado para un combinado azteca han sido los cuartos lugares en La Habana, Cuba, en 1999 y en tierras culichis.

FIBA AmeriCup “León 2023”