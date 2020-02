“Me siento listo para seguir luchando": Sangmoon Bae

León, Guanajuato.- Una de las rondas más efectivas que ha tenido en toda su trayectoria el golfista coreano Sangmoon Bae, la ha conseguido nada más y nada menos que en El Bosque México Championship.

“Hace tiempo que no me sentía tan bien, desde el inicio jugué sólido, encontré los fairways y con el putt me di varias oportunidades, no tuve muchos problemas en dejar la pelota muy cerca de la bandera y cuando sales con todo a tu favor ganas en confianza”, señaló Bae.

Haber asumido la punta de la clasificación general del evento le representa “un reto y como lo dije, es motivante, espero mantenerme, eso se escucha muy fácil pero en este deporte pocas veces una ronda se parece a la otra, las situaciones cambian, el campo está ahí siempre pero no sabes que otros desafíos te puede traer”.

“Me siento listo para seguir luchando, tengo confianza de que puede ser un fin de semana grandioso y veremos que sucede, hay que hacer el trabajo, no arriesgar y pegar cada tiro con precisión, necesito hablarlo con mi caddie porque no quiero fallar”, agregó el asiático.

Pero detrás de Sangmoon figura la sensación chilena Mito Pereira, quien además se encuentra como sublíder en el ranking del PGA Korn Ferry Tour, sólo por detrás del estadounidense Davis Rliey, quien de igual forma libró el corte de los primeros 36 hoyos.

“Prefiero saber cómo estoy yo, que es lo que hago, como tengo que jugar, es cuestión de enfocarme en mi juego y no en los demás, eso he aprendido”, concluyó el nacido en Daegu.





En Números…

10 Birdies en la segunda ronda del coreano Sangmoon Bae

1 Golpe de ventaja para el asiático sobre el chileno Mito Pereira

117 Posición para Bae en el ranking del PGA Korn Ferry Tour