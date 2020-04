Me cortaron las piernas: Daniel Vargas

León, Guanajuato; 14 de abril del 2020.- Con los juegos de Tokio 2020 aplazados para 2021, la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, confirmó a los tres atletas que participarán en la prueba de Maratón, lista en la que cortaron a Daniel Vargas, quien a principios del próximo año buscaría la marca mínima para sus terceros Juegos Olímpicos.

La FMAA confirmó a José Luis Santana, Juan Joel Pacheco y Jesús Esparza Pérez como el equipo mexicano para la Maratón de Tokio 2020, situación que no agradó a Daniel Vargas.

No es algo lógico, no me parece justo para tantos atletas que buscábamos el boleto olímpico, sin embargo, nos quitó la oportunidad a todos, entre ellos Juan Luis Barrios y mi gran amigo Fernando Cervantes, son cosas que indignan

Para Vargas Sánchez, el golpe de quedar fuera le rompe la ilusión que tenía para pelear por el boleto a la justa veraniega y ser el primer maratonista mexicano en participar en tres ediciones olímpicas.

Es algo doloroso, ese era mi objetivo, para eso me estaba preparando, la decisión que toma el presidente de la FMAA está dada, ya está conformada la selección, me duele porque yo quería estar en mis terceros Juegos Olímpicos, me cortaron las piernas.

Otro punto en contra de la designación de la FMAA, es que truncan el plan de trabajo de él y otros atletas que buscaban dar la marca mínima a principios de 2021.

“Es injusto para muchos, que nos estamos preparando para maratones de enero a abril. En una entrevista que vi, el presidente Antonio Lozano dijo que los atletas no iban a estar listos de diciembre de 2020 a junio 2021, está totalmente equivocado, un maratón se planifica con meses antes, uno puede planificar desde octubre para llegar a diciembre en excelentes condiciones, hasta enero o el mismo abril, sin embargo, nos arrebataron la oportunidad”, finalizó el corredor mexicano.

El plan que tenía Daniel Vargas era entrenar lo que resta del 2020 con miras al Maratón de Barcelona de 2021, evento a realizarse en marzo y en el que buscaría alcanzar la marca mínima de para Tokio 2020.

Ficha: Daniel de Jesús Vargas Sánchez

Fecha de nacimiento: 03 de Junio de1984

Ciudad: León, Guanajuato

Juegos Olímpicos

Río 2016 – Lugar: 54 – Tiempo: 2:18.51

Londres 2012 – Lugar: 39 – Tiempo: 2:18.26