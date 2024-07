Mauro Fuentes emprende la misión de impulsar el voleibol

León, Guanajuato.- Integrante de una joven generación que volvió a meter a México a una Copa Mundial de Voleibol, Mauro Isaac Fuentes tuvo participación especial en el Festival Infantil y Juvenil de Voleibol celebrado León. Su principal aportación fue la de inspirar a los miles de menores que dieron vida a este certamen.

Deportes Tiene Guanajuato serios contendientes al título en el Festival Infantil y Juvenil de Voleibol

El Festival resultó ser todo un éxito al implantar una nueva cifra récord de 1,070 equipos, cifra que a su vez puso en la cancha alrededor de 10 mil jugadores entre los 6 a 18 años. Dicha cifra resultó impactante para el seleccionado nacional, Mauro Fuentes, quien se ilusionó por le impulso que tiene el voleibol en México.

“No me había tocado participar en un festival, no sabía las dimensiones que alcanza, y ahora ver el alcance que se tuvo en León fue fantástico, algo increíble y a mí como jugador profesional, como seleccionado nacional me emociona mucho, me ilusiona mucho ver ese desarrollo tan fuerte que está teniendo el voleibol. Ver a tantas niñas y niños me pone a pensar en ese talento que tenemos y que pronto podremos tener selecciones nacionales más fuertes”, resaltó Mauro Fuentes en charla para El Sol de León.

De su visita a tierras zapateras, el banda de 27 años quedó marcado: “Es algo muy especial convivir con los niños, ellos te ven como su referente, como su ídolo y eso implica un gran compromiso como atleta. Algo que me ha marcado es ver la cantidad de talento que se tiene en el país, y estoy seguro de que es poco a comparación de lo que hay en nuestro país. Todos estos niños son el motor del voleibol mexicano”.

Originario de Tijuana, Baja California, Fuentes Rascón le tiene cariño especial a la Capital del Cuero y Calzado, a la cual defendió como parte del roster de Virtus Guanajuato, franquicia con la que disputó parte de la campaña 2023-2024 de la Liga Mexicana de Voleibol.

“Volver a León es muy especial, tengo gente muy querida aquí, me da gusto volver a una ciudad a la que ya representé cuando jugué la temporada pasada de Liga Mexicana. Virtus Guanajuato me dio la oportunidad de jugar y gracias a ello pude volver a dar el salto para jugar en España. De Virtus debo decir que es un equipo fuerte, siempre contendiente al título”, subrayó el seleccionado nacional.

“Guanajuato es muy especial, en este evento me queda muy claro las joyas y talento que tiene, sinceramente deseo que todos estos niños puedan crecer y desarrollarse en el voleibol, si eso llega a pasar, México no tardará en ser potencia”, añadió Fuentes.

Justamente, en su trayectoria deportiva, Mauro Fuentes cuenta con una importante presencia en la Selección Nacional, ya en 2022 participó en la Copa Mundial de Polonia-Eslovenia 2022, luego en 2023 participó en los Juegos Centroamericanos San Salvador en los que se colgó el oro, posteriormente disputó los Juegos Panamericanos Santiago 2023. También disputó el Preolímpico de Voleibol en China.

A la par de su carrera deportiva, Mauro es influencer promoviendo por redes sociales fundamentos básicos del voleibol y tips para iniciarse en esta disciplina. A nivel de clubes, además de Virtus Guanajuato ha jugado en España con las franquicias de CV San Roque Batán y el FC Barcelona, también tuvo un fugaz paso por el MS Elibaun de Israel.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Deportes Todo listo para la Copa Panamericana de Voleibol Femenil en León

Recientemente en Puerto Rico disputó junto al representativo mexicano el ‘NORCECA Final 4’ Varonil. Su próximo compromiso a nivel de selecciones nacionales es el ‘NORCECA Final 6’ a celebrarse en Canadá del 18 al 26 de julio