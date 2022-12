Mauro Arredondo, ex campeón de goleo en Soles, volvió a festejar con abrazo de gol

Con la misma pasión que le llevó a pelear el título de goleo como jugador profesional, el futbolista salmantino, Mauro Alejandro Arredondo Martínez, se encuentra disputando la edición 41 del Torneo de Los Soles donde ya logró sacudirse la malaria al anotar su primer gol de la presente edición.

En apertura de la segunda vuelta, él ex campeón de goleo del Torneo de Los Soles, finalmente anotó y lo hizo en contundente triunfo del equipo Transportes Salamanca sobre la escuadra Irapuato ARCCO.

Al respecto comenta, “fue un partido un tanto complicado, sabíamos del rival, con buenos jugadores y elementos, afortunadamente pudimos concretar en el primer tiempo, y pudimos tener un poco de mayor calma en el manejo del partido”.

El ex campeón de goleo no había anotado en la presente edición sobre lo cual comentó, “creo por ahí no empezamos como queríamos, el primer partido solo jugué diez minutos en la ida contra Irapuato, en el segundo partido jugué medio tiempo, después no había tenido muchos minutos, éste ha sido el primer partido que juego completo y gracias a dios se me dio el gol”.

A ello agregó, “contento por el gol y la victoria, nos llena de confianza para los próximos encuentros, un delantero vive de goles, espero seguir sumando para el equipo, queremos terminar fase de grupos en primeros lugares para obtener la calificación, entrar en la liguilla en las mejores posiciones, sabemos que entre más arriba quedemos vamos a estar cerrando de locales en la liguilla, queremos mantener esta racha sin perder y sumar que es lo que cuenta (sic)”.

Mauro Arredondo, en la edición 39 de Los Soles quedó campeón de goleo con 23 anotaciones, además de coronarse campeón con Transportes Salamanca.

Dentro de la edición 40 de Los Soles, Mauro Arredondo, marcó nueve goles, por algún momento estuvo metido en la pelea por el liderato de goleo, despidiéndose de ese certamen en octavos de final.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En su momento, como jugador profesional, el jugador salmantino fue líder de goleo en Liga Premier Serie “B” con el equipo FC Potosino, además de anotar goles para el equipo Celaya, Necaxa Premier e Internacional San Miguel de la misma división, sin olvidar sus goles en tercera división con Salamanca FC, así como el campeonato y ascenso obtenido con Real Zamora a la Liga Premier Serie “A” del futbol mexicano.

Deportes Torneo de los Soles va por sus primeros invitados a la liguilla

Para terminar comento, “fue algo muy bonito, experiencias inolvidables que deja el futbol, ahora estamos a nivel amateur, con ese mismo sentimiento y pasión por jugar al futbol”.