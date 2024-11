Mauricio “Karajo” Martínez: De campeón invicto a mentor en su propia Academia Ka Muay

León, Guanajuato.- Todo proyecto, todo campeonato requiere de tiempo, dedicación, esfuerzo, eso lo sabe muy bien el peleador leonés Mauricio Martínez Brambila, flamante primer campeón de peso súper medio de Budo Sento Championship. Junto a este título, el llamado ‘Karajo’ emprende el proyecto de dirigir su propio centro de entrenamiento, la Academia Ka Muay Thai.

De iniciarse a los 18 años practicando el jiujitsu brasileño, Mauricio encontró en el llamado boxeo tailandés el camino al cual dedicar su vida. Como peleador amateur incursionó cuando tenía 24 años y acarreó importante récord de 12-0.

Francisco Meza / El Sol de León

Ese paso avasallador le dio confianza para aventurarse al profesionalismo en 2022, faceta en la que ostenta récord invicto de 10 triunfos, seis de ellos por nocaut. La mayor de sus victorias se dio ante Luis “Wicho” Castañeda, batalla que estelarizó la función “Budo Sento 26” celebrada el pasado 8 de noviembre en la Ciudad de México, esto en la modalidad de Budo Striking.

Francisco Meza / El Sol de León

En este duelo se disputó el primer título de peso súper medio faja que quedó en manos del peleador leonés tras dejar fuera de combate a una auténtica leyenda del muay thai mexicano con certero rodillazo a la boca del estómago y llevarse el nocaut técnico.

“Me considero un peleador versátil, me gusta hacer uso de diversas técnicas con los puños, los codos, las patadas y la rodilla, eso me permite no ser predecible para los rivales. Mi pelea contra “Wicho” es algo que aún no me la creo, es una leyenda, le tengo mucho respeto, pero la mayor muestra de respeto era dar lo mejor de mí y me tocó ganarle”, resaltó “Karajo” Martínez en charla para El Sol de León.

Con el cinturón de campeón ceñido a su cintura agrega: “Después de ganar es un sentimiento de mucho orgullo, mucha satisfacción, es algo que aún no lo creo. En las noches que duermo veo el cinturón y me doy cuenta de que está ahí, que no es un sueño, que es real. Eso me da mucha más hambre porque sé que vendrán retos mucho más grandes, rivales más curtidos, más aguerridos van a buscar este cinturón”.

Es de mencionar que Mauricio Martínez se ha inmortalizado como el primer guanajuatense en coronarse campeón en la modalidad de striking dentro de una organización internacional. Este estilo de pelea implica únicamente el combate de pie, no se busca la lucha a ras de lona, ni las sumisiones o las llaves.

Francisco Meza / El Sol de León

¿Tiene algún otro proyecto?

A la par de su carrera como profesional, el llamado “Karajo” ha emprendido un proyecto, quizá mucho más importante que cualquier campeonato, ya que se trata de transmitir sus conocimientos y marcar para bien la vida de otras de personas, esto mediante su Academia Ka Muay Thai, la cual inauguró recientemente.

“El muay thai me ha dado mucho a mí y ahora tengo que devolverle algo, por eso abrí mi propia escuela. Más que nada, la intención es fomentar el muay thai, ese arte marcial está creciendo y quiero ser parte de esa gente que está aportando algo, que está generando nuevos artemarcialistas ya sea que quieran competir o practicarlo de manera recreativa”, añadió Martínez Brambila.

Con capacidad para atender a 150 alumnos en horarios matutino y vespertino, ‘Mau’ Martínez entiende que: “Las puertas están abiertas a todos, aquí tengo alumnos desde cuatro años el más pequeñito y 72 el más grande, a todos se les entrena dependiendo sus capacidades y lo que buscan cómo entrenar en forma el muay thai, hacerlo recreativo y como acondicionamiento físico”.

Francisco Meza / El Sol de León

Lucha contra los miedos

En esta labor como instructor, el campeón de Budo Sento Championship, reconoce que el mayor rival está en el miedo y los prejuicios que tiene la gente sobre las artes marciales.

“Lo más peligroso, lo más difícil que cualquier contrincante que te puedes topar dentro de la jaula es el miedo, ese te limita y no te deja hacer nada. Aquí trabajamos en ello, buscamos que el alumno acepte ese miedo, luche y lo supere. Con los padres de familia, hacemos que dejen ese miedo a que su hijo se pueda hacer daño, al contrario, queremos que el alumno saque toda esa confianza que lleva dentro y explote todo su potencial”, apuntó el instructor de 32 años.

Francisco Meza / El Sol de León

“Trabajar la confianza ayuda contra males como lo es el bullying que tanto daño hace a los niños. Tenemos alumnos que lo han padecido y aquí han tomado confianza en sí mismos, que se den valor y no den razón al acoso escolar, también a que se defiendan, como última instancia. Para los que son acosadores una vez que comienzan a entrenar canalizan todos sus sentimientos en la práctica y se dan cuenta que estaban mal, luego ellos son los que cambian y ahora defienden a sus compañeritos”, añadió el “Karajo” Martínez.

De vuelta al tatami de su academia, Mauricio Martínez exhibe en la recepción el cinturón dorado que ganó, tras este inédito título para las artes marciales de Guanajuato, el monarca de peso súper medio espera nuevos retos y aguarda por esa llamada telefónica en la que algún promotor le confirme la defensa de su faja.