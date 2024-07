Matías Grande abre la actividad de guanajuatenses en París 2024

León, Guanajuato.- No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y este jueves, un día antes de la ceremonia de apertura, arranca la actividad para los atletas guanajuatenses en los Juegos Olímpicos de París 2024, siendo el primero en entrar en acción el arquero Matías Grande.

La delegación de tiro con arco tricolor en la que también se encuentran Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz, Bruno Martínez y Carlos Rojas, afrontará la ronda de clasificación individual, misma que determinará los enfrentamientos a matar o morir de las jornadas posteriores.

El tiro con arco ha reunido a un total de 128 participantes provenientes de 53 países, de tal manera que, en la rama varonil, serán 64 arqueros los que deberán tirar hasta 72 flechas para buscar la mejor posición en esta fase preliminar.

Una vez que se tenga la tabla general conformada, el mejor de la ronda pactará su enfrentamiento ante el que se haya situado en el fondo, el segundo lugar irá contra el instalado en el lugar 63 y así sucesivamente.

En el caso de Grande Kalionchiz vivirá su primera experiencia olímpica, sin embargo, cuenta con la suficiente experiencia internacional para poder concretar una importante actuación. Hay que recordar que, el “guanajua”, tuvo un 2023 realmente exitoso con par de oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en San Salvador, luego se colgó dos platas y un bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, cosechó una octava plaza en la final del serial de Copas del Mundo y un cuarto lugar en el evento mixto de Copa del Mundo junto a la sonorense “Ale” Valencia, por lo que llega a la justa veraniega como décimo sexto del ranking internacional.

De acuerdo al formato de competencia olímpico, la posición que ocupe Matías Grande en esta ronda antesala igualmente le determinará su suerte para las competencias por equipos junto al coahuilense Martínez y el queretano Rojas, al tiempo de que también será clave para la siembra del mixto.

El tiro con arco abrirá a partir de las 6:15 de la mañana, hora del centro de México, teniendo como escenario la Explanada de los Inválidos de la Ciudad Luz.

Otros guanajuatenses en París 2024 serán las judocas Prisca Awiti y Paulina Martínez, los ciclistas de montaña Monserrath Rodríguez y Adair Prieto, Laura Galván y Cecilia Tamayo en el atletismo, la tiradora Goretti Zumaya, la triatleta Lizeth Rueda, la nadadora Celia Pulido y el marchista Ricardo Ortiz.