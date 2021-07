"Matador" Muñoz tiene revancha con la vida y el boxeo

León, Guanajuato; 10 de julio del 2021.- Se dice que el deporte da revanchas, pero si hay una disciplina que ensalza esa filosofía es el boxeo, disciplina para valientes en la que hizo carrera el leonés Michie Muñoz, quien alcanzó altas esferas, tocó fondo, luego resurgió para dar cierre a su carrera y ahora toma el rol de promotor.

Nacido en la ciudad zapatera, Michel Muñoz Zavala emigró desde temprana edad junto a su familia a los Estados Unidos, buscando el Sueño Americano se inició en el deporte de los puños por seguir a sus hermanos mayores que entrenaban en un centro recreativo.

“Yo inicié bien chiquillo, seguía a mis hermanos más grandes, uno se hizo entrenador, dos se hicieron profesionales, mi hermano Raúl llegó a pelear contra Héctor Camacho, Alfonso Gómez, Julio César Chávez Jr. Alejandro Muñoz tuvo un récord de 13-1 y mi otro hermano Christian fue amateurs de los fregones”, comentó Michie Muñoz para El Sol de León.

Con talento nato para los golpes, Muñoz Zavala ganó torneos y reconocimientos juveniles entre ellos los Guantes de Plata en una ocasión y en tres ocasiones los Guantes de Oro. Como amateur sumó más de 100 peleas, a mediados de 1990 alcanzó el puesto nueve del ranking juvenil. Cumplidos los 18 años inició su propia familia dejando el ring por cinco años, tras separarse decidió debutar como profesional.

“Debuté el 30 de junio de 2004, fue contra Lance Moody, luego sumé 10 peleas invicto y luego tuve una pelea contra Keith Klevenger, esa fue la primera que me marcó porque lo vencí en el cuarto round, pensé que fue por un gancho al hígado, pero una vez que visité León, encontré una revista de boxeo ahí leí y me enteré de que le fracturé el pómulo derecho”, recordó el peleador.

En su ascendente carrera sumó un invicto de 18 triunfos, la dureza de sus golpes le otorgó el mote de ‘El Matador’ y su palmarés le abrió las puertas al título de peso medio de la Organización Mundial de Boxeo ante Joey Gilbert en 2007, para 2011 tuvo algunos tropiezos, pero llegó el reconocimiento, la fama, las fiestas y falsas amistades.

CAÍDA

“Me llegó la fama y se fue perdiendo la disciplina, vienen las tentaciones, las amistades y las malas cosas, conocí las fiestas, el alcohol, la droga, la ‘coca’ me la regalaban, le ponía más atención a las fiestas, se volvió un ritmo de vida feo, al punto que yo me junté con gente que me regalaba esas cosas, esas personas cayeron en investigaciones y eso me costó cinco años en prisión”, relató Muñoz.

“Me fui preso siendo drogadicto, yo no creía que me llevaran a la cárcel, yo no tenía nada que ver en cuanto a negocios, solamente la consumía, me querían dar 10 años. En todas las investigaciones no hubo conexión o evidencia que me señalara que yo estaba involucrado en cuestión del movimiento o venta, eso ayudó que fuera la mitad”, agregó el exboxeador.

Una vez cumplida su sentencia se le deportó a México, redimido y comprometido consigo mismo tuvo una segunda etapa en el ring gracias al entrenador Fredy Rojas quien lo rescató e hizo que Michie Muñoz peleara por otros seis años en los que sumó 14 batallas en territorio nacional y llegando a pelear en Polonia, Jamaica y Canadá.

“Yo soñaba con ser el mejor boxeador, pero Dios siempre tiene otros planes y a mí me tocó aprender por la mala, ahora entiendo y veo como una misión el ser promotor, ya la etapa de boxeador ya pasó, se hizo lo que se hizo, ahora mi esfuerzo está en formar muchachos y proyectarlos como profesionales, por eso hice Bajío Boxing”, destacó Muñoz Zavala.

REDENCIÓN

Con la firme convicción de volverse un escalón para apoyar el crecimiento y desarrollo de boxeadores, ‘El Matador’ Muñoz creó Bajío Boxing Promotions, organización en la que tiene como misión formar y enseñar al talento local para luego probarlos mediante la celebración de funciones de boxeo amateur y profesionales.

“En México hay mucho talento para el boxeo, lo que faltan son oportunidades para probarse y crecer en este deporte, para eso es Bajío Boxing, me motiva mucho trabajar en mi León, la apuesta es formar a los futuros campeones, yo sueño con que algún día se nos conozca como la casa del boxeo guanajuatense porque sacamos buenos peleadores”, finalizó Muñoz.

Después de colgar lo guantes, Michie Muñoz toma el rol de promotor, entre los pugilistas agremiados Juan Pablo de la Torre, Jair ‘Eskeletor’ Marmolejo, Juan Francisco ‘Sanpa’ López, Manuel Rangel de Colombia, además de entrenar con una camada de juveniles que oscilan entre los 10 y 15 años.

El DATO: Como boxeador profesional ‘El Matador’ Muñoz tuvo récord de 28-14-1, 19 triunfos por nocaut.