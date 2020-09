Martino le dijo sí al “Jefecito”, pero no a Cota, Navarro y Montes

León, Guanajuato; 16 de septiembre del 2020.- El que menos se esperaba, el que no pasa por su mejor momento e incluso ha perdido la titularidad en el medio campo, resultó ser el único elemento del Club León en la convocatoria del Tricolor, se trata del “Jefecito” José Iván Rodríguez.

De cara al duelo amistoso del 30 de septiembre ante Costa Rica, parecía un hecho el llamado del “Chapo” Montes, quizás el mejor futbolista mexicano de la Liga MX, pero también se esperaba que “El Tata” Gerardo Martino volteara hacia Fernando Navarro y Rodolfo Cota, elementos que ya había tenido bajo sus órdenes.

Sin embargo, el seleccionador nacional podría tener un pequeño inconveniente con estos tres futbolistas esmeraldas, siendo que el primer microciclo previo al partido ante los ticos se llevará a cabo del sábado 19 al miércoles 23 de septiembre y La Fiera jugará el lunes 21 contra los Pumas, de esta manera, se perderían prácticamente toda la concentración.

La diferencia con José Iván es que el contención ya no ha sido contemplado por Nacho Ambriz como parte del once titular, así que el que reporté antes con el representativo azteca no perjudicaría tanto a León, como si lo haría el hecho de no tener a disposición a jugadores que son pieza clave en el esquema del timonel verdiblanco.

En el actual Guard1anes 2020, Cota es el arquero con mayor número de atajadas y su portería ha sido la menos vulnerada al sólo permitir siete tantos en 10 juegos, mientras tanto, Navarro ha sorprendido ya que siendo lateral derecho suele pisar constantemente con peligro el área rival, de hecho, registra dos goles en el torneo, al tiempo que la ausencia de Montes es la sorpresa mayúscula, una injusticia, pero que puede ser justificada por “El Tata” debido a lo explicado anteriormente.

Por su parte, “El Jefecito” Rodríguez fue inamovible de la fecha dos a la seis, aun así, su rendimiento ya venía a la baja y la expulsión ante Juárez acabó siendo la oportunidad perfecta para que Pedro Aquino le ganará la carrera por el puesto de contención. Hay que recordar que Martino ya tuvo a José Iván el año pasado en la pre-lista de Copa Oro, aunque una lesión de tobillo impidió que el moreliano siguiera adelante con el Tricolor.





En Números…

85 Juegos de liga para José Iván Rodríguez con León

455 Minutos los que ha disputado el contención en este torneo

24 Años de edad para el canterano de La Fiera