Martha Castillo quiere regresar a la duela con Mieleras

León, Guanajuato; 29 de mayo del 2020.- Jalisciense de nacimiento, pero leonesa de corazón, Martha Castillo es una jugadora de baloncesto y actualmente milita en Mieleras de Guanajuato, quinteta que se mantiene a la espera para la reanudación del torneo 2020 de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil.

Este circuito femenil había iniciado su nueva temporada, pero a causa de la contingencia sanitaria de Covid-19 se suspendió el certamen luego de seis fechas. Con más de dos meses sin partidos oficiales, Castillo Delgadillo confía en que pronto se reanude la LMBPF.

“En un principió sí me entristecí por la noticia de que no jugaríamos, pero después le vi el lado positivo ya que en el último partido que jugamos salí lesionada, entonces me pude recuperar, actualmente entreno en casa, espero a que pronto se baje la situación y se reanude el torneo”, señaló Martha Castillo.

“Cada una se mantiene trabajando desde casa, todas estamos entrenando para mantener el gran nivel, la intención es mantenernos fuertes físicamente para cuando se reanude el torneo pelear por la defensa del título”, agregó la jalisciense.

Sobre la directiva, agradeció el apoyo que les han brindado a todo el plantel, ya que les respetaron el suelo, además de darles seguimiento médico, “Se agradece mucho el apoyo que nos han dado, mantuvieron los salarios y están en constante comunicación para saber cómo estamos, darnos rutinas de ejercicio y alimentación”, agregó la basquetbolista.

Martha Castillo vive su quinto torneo con la quinteta de Mieleras, entre su palmarés presume los títulos de 2016 y 2019, además de ser subcampeona en 2017 y conseguir el tercer lugar en 2018.

Previo a la suspensión de actividades, la LMBPF pudo celebrar seis fechas, la franquicia de la Ciudad Cervantina se ubicaba en la cima de la tabla general con récord de cinco triunfos y una derrota.

Ficha: Martha Alejandra Castillo Delgadillo

Posición: 2-3

Edad: 29 años

Trayectoria:

Mieleras de Guanajuato: 2016 - actualmente