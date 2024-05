Martha Castillo encabeza nueva aventura de Abejas en la LNBP Femenil

León, Guanajuato. El gran día llegó, Abejas regresa a la duela para disputar la campaña 2024 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. Esta nueva aventura arranca con la vista ante Adelitas de Chihuahua, franquicia campeona. En el roster leonés resalta la figura de Martha Castillo, experimentada jugadora cuya expectativa está en hacer de León un equipo protagonista.

De origen tapatío, pero leonesa de corazón, Martha Castillo deja aflorar la ilusión por jugar con el equipo de su ciudad en la LNBP Femenil, su mayor compromiso está en dar todo de sí en cada partido.

"Esta oportunidad la veo como un sueño hecho realidad, por fin se me da jugar con León para la LNBP Femenil. Me siento muy emocionada, ilusionada porque me toca dar la cara por esta ciudad que me ha dado tanto. He hecho el compromiso conmigo misma, de entregarme a tope, de trabajar al máximo en cada entrenamiento y por supuesto cada juego", subrayó Castillo en charla para El Sol de León.

La alera se suma al Enjambre Verde con una destacada trayectoria en la que ha figurado como seleccionada nacional de baloncesto 3x3. También fue tres veces campeona de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil con Mieleras de Guanajuato, quinteta de la que todavía formó parte hasta hace unas semanas.

“Me siento bendecida porque se me han dado muchas cosas en el baloncesto, he logrado una experiencia bastante importante. Jugar con Mieleras ha sido muy importante, es un equipo muy querido y haber sido campeona en tres torneos fue algo increíble. Todo eso que he aprendido, que he absorbido por los entrenadores, en los juegos, toda esa experiencia busca proyectarla aquí en Abejas”, añadió la nueva jugadora de Abejas.

Serie inaugural

En lo que respecta a la campaña 2024, Abejas tiene el honor de abrir el telón ante Adelitas, flamante monarca de la LNBP Femenil. Dicha serie se disputa para este fin de semana en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre en Chihuahua, Chihuahua. El primer juego tendrá lugar el sábado en punto de las 18:00 horas y para el domingo se juega a las 16:00 horas.