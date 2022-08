María Alcocer y Regina Rocha ‘brillan’ para la historia

León, Guanajuato.- Entre la histórica participación de Guanajuato en los Juegos Nacionales CONADE 2022, la gimnasia artística destacó consiguiendo por primera vez un par de preseas en categoría FIG, la hazaña se logró por equipos y de manera individual, siendo María Alcocer y Regina Rocha las protagonistas.

Para la máxima justa deportiva en el país, la gimnasia artística se desarrolló en Tijuana, Baja California. La cosecha guanajuatense fue de dos bronces en la categoría 200-2003 FIG. Uno de los galardones fue por equipos siendo las integrantes Regina Rocha, Cinthia Banda y María Alcocer, esta última también ganó el tercer lugar en el salto de caballo.

“Es un logro muy importante para Guanajuato ya que fueron las primeras medallas que se obtienen en la categoría FIG que es el máximo nivel reconocido por la Federación Internacional de Gimnasia. Esto abre la puerta para que más gimnastas del estado puedan alcanzar este nivel. El equipo cumplió e hizo historia”, comentó el entrenador Jorge Peña Olvera para El Sol de León.

Fotos: Francisco Meza | El Sol de León

La puntuación que entregó el inédito tercer lugar por equipos para Guanajuato fue de 128.129, Baja California se hizo del oro con 132.332, mientras la plata fue para Querétaro con 130.495.

HEROINAS

Las tres medallistas son originarias de León, aunque Cinthia Banda entrena en San Luis Potosí, por su parte, María Alcocer y Regina Rocha se han formado desde hace más de 10 años en el centro Talents Gymnastics Academy.

“Me siento orgullosa de mí y del trabajo que hemos tenido durante años que hemos practicado gimnasia, llevó ya entrenando 13 años. Este deporte es muy completo, este año fue quinta participación en lo que antes era Olimpiada Nacional. Siempre he destacado en la viga de equilibrio, han sido muchos retos, superar miedos y las lesiones”, reconoció Regina Rocha Leos.

DOBLE PREMIO

Inspirada por grandes estrellas como la rumana Nadia Comaneci o Simon Biles de Estados Unidos, en los Nacionales CONADE 2022, la leonesa María Alcocer Márquez subió al podio de manera individual ganando el bronce en salto de caballo.

“Es el fruto de muchos años de esfuerzo, mucho trabajo individual y por equipo. Tengo 14 años en este deporte, que tanto me apasiona. La gimnasia siempre te pone retos a superar, necesitas muchas habilidades y destrezas a diferencia de otros deportes. Las dos medallas me motivan, se logró algo único y me ilusiona pensar que será el principio para muchas otras medallas que pueda conseguir Guanajuato, sea yo u otras compañeras”, exaltó la doble medallista de bronce.

En la prueba de salto de caballo, María Alcocer finalizó con calificación de 11.812, el podio lo complementaron Karla Rivera de la Ciudad de México con 12.725 y Jalisco tuvo la plata gracias a Dennis Alcántar que registró 12.362.

Resaltar que en el medallero nacional Guanajuato ocupó el quinto peldaño con un total de 246 metales, cifra que se divide en 76 oros, 76 platas y 94 bronces. De la cosecha estatal, 149 presas fueron aportadas por atletas leoneses superando más del 60 por ciento y siendo 41 de oro, 47 de plata y 61 de bronce.