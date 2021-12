Marco Torres desde Medio Oriente apoya a Club León en la final

León, Guanajuato.-La pasión por La Fiera supera fronteras, desde Medio Oriente Marco Torres Hurtado apoya y añora un nuevo título para Club León, pese a radicar en el otro lado del mundo, gracias a la tecnología en comunicación ha seguido desde hace siete años las huellas de su equipo favorito.

Nacido en tierras zapateras en 1963, Marco Torres se aficionó al futbol desde su infancia "Fue mi mamá la que me inculcó el amor por Club León, ella me llevaba al estadio, me tocó ver al León de los 70's, con Roberto Salomone y otros, me tocaron la buenas y malas, me acuerdo mucho de los subcampeonatos con Cruz Azul (72-73) y Toluca (74-75)", comentó Marco Torres para El Sol de León.

Formado como dentista, tiene una especialización en prótesis e implantes, justamente fue su profesión la que le abrió la puerta a una oferta laboral en Arabia Saudita, nación en la que radica desde 2014.

"Yo soy dentista, por 14 años fui profesor y tenía mi práctica privada, luego hubo una situación complicada, un domingo de presión mandé mi currículum y al poco tiempo recibí una respuesta. Llegué en abril de 2014 y actualmente estoy en Riad que es la capital de Arabia Saudita, trabajo en un hospital particular, es uno de los más grandes del país", agregó el aficionado leonés.

TRAVESÍA

A pesar de aventurarse a una cultura totalmente diferente, fue el futbol la medicina que le ayudó a adaptarse, su televisor y la señal satelital le mantiene cercano a su equipo.

"La primera final que vi desde aquí (Riad) fue la del bicampeonato con Pachuca (Clausura 2014), con México son nueve horas de diferencia y en verano son ocho, entonces ahí estaba yo a las cuatro de la mañana gritando y saltando como loco, yo creo que soy el único aficionado del León acá".

Celebrando a la distancia, pero cercano de corazón a su equipo, de 2014 a la fecha ha vivido las finales de los torneos Clausura 2019, Guard1anes 2020 y ahora la del Grita México A 2021, este último le ha generado sentimientos encontrados.

"Siento nostalgia de no poder estar allá, pero contento porque las desveladas han valido la pena, los partidos son durante la madrugada, mi única diversión es ver el futbol, en este país no hay alcohol, no hay antros, cada 15 días estoy pegado a la computadora viendo los partidos. Esta final espero que la ganen el domingo, veo un equipo fuerte, es un equipazo", exaltó el Torres Hurtado.

Panzaverde de toda la vida, su mayor ídolo es el brasileño Milton Queiroz 'Tita', aunque del plantel actual reconoce "Sin duda el 'Chapito' Montes es mi favorito, pero también Ángel Mena, él ya está a la altura de los jugadores históricos, ha logrado mucho".

En tierra de jeques, mezquitas y otras costumbres, Marco Torres resalta que los saudíes tienen un gran afecto por México.

"Sí son tradiciones totalmente diferentes pero acá la gente sigue el futbol mexicano, muchos lo ubican por Jorge Campos, se acuerdan de la selección mexicana que jugó la Copa Rey Fahd y de la actualidad ubican a Irving Lozano", finalizó Marco Torres quien en caso de que Club León obtenga el título ante Atlas irá a celebrar a los pies de la Kingdom Tower.