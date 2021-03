Marco Parra regresa al futbol profesional

León, Guanajuato; 21 de marzo del 2021.- Seis años después de su retiro formal de las canchas, Marco Antonio Parra Telles regresa al futbol profesional como una de las cartas fuertes con las que Furia Verde competirá en la United Premier Soccer League MX.

Para el debut en la UPSL MX, la franquicia guanajuatense de Furia Verde alista un plantel en el cual combina jugadores con recorrido profesional y juveniles detectados de fuerzas básicas. Para este compromiso, Marco Parra se perfila como uno de los veteranos que compartirán su experiencia.

“Sinceramente no esperaba regresar, creía que mi tiempo ya había pasado, pero siempre es un gusto estar en la cancha y hacerlo en una liga profesional como la UPSL MX es un reto que tomo con mucha emoción y con el compromiso de aportar todo lo que he aprendí”, destacó Marco Parra para El Sol de León.

Con 36 años y una basta experiencia en ligas amateur o semiprofesionales de León y la región, busca pelear y hacer de Furia Verde un cuadro importante “Lo que bien se aprende nunca se olvida, ahora me toca enseñarles algo de lo que aprendió a los chicos, todos tenemos el compromiso de hacer que Furia Verde sea de temer”.

Surgido en las categorías inferiores de Chivas, Marco Parra tuvo una carrera profesional de más de 10 años, con el rebaño debutó en el máximo circuito en 2003 aunque en posteriores temporadas jugó en filiales como Tapatío, Chivas La Piedad, Coras Tepic hasta 2006.

“Yo me inicié en Chivas, como profesional tuve el privilegio de jugar en Primera División, pero casi toda mi carrera fue en Liga de Ascenso que antes se llamaba Primera A, luego pasé a Puebla en 2007 me tocó ascender, pero no me quedé en el equipo llegué a León donde considero que fue mi mejor etapa como jugador”, rememoró el jugador.

Originario de León, militó en el equipo de su ciudad de 2007 a 2009, en esa etapa obtuvo el campeonato del Clausura 2008 por lo que peleó junto a La Fiera por el ascenso contra Indios de Ciudad Juárez.

“Con León tuve mi mejor faceta, siempre dejé mi máximo esfuerzo, por eso ahora que se presenta esta nueva oportunidad de volver a las canchas y que sea con otro equipo de la ciudad de León me tengo el compromiso de pelar con todo”, finalizó Parra Telles.

Tras su salida de La Fiera, entre 2010 y 2011 militó para Cruz Azul Hidalgo y La Piedad, luego militó en el futbol extranjero entre equipos de Perú y Centroamérica, en 2014 regresó a México para retirarse con Celaya.

Ficha:

Nombre: Marco Antonio Parra Telles

Edad: 36 años

Ciudad: León, Guanajuato

Trayectoria:

Tapatío

Chivas

Chivas La Piedad

Chivas Coras Tepic

Puebla

Club León

Cruz Azul Hidalgo

La Piedad

Celaya