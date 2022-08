Luis Montes inicia una nueva batalla contra el tiempo

León, Guanajuato.- Imposible engañarse, a sus 36 años “El Chapito” Montes reconoció que su rendimiento ha ido a la baja, pero mientras las piernas le sigan dando, él se mantendrá levantando la mano para poner su granito de arena con La Fiera.

“Me siento bien, tampoco los voy a engañar, conforme uno va teniendo más edad por ahí va perdiendo algunas características y ahora que llegó el profe Paiva y tiene toda la razón cuando me dijo, vas perdiendo ciertas cosas, pero estas ganando otras y esas palabras fueron muy importantes. El profe es una persona muy sincera, me ha dicho que quizás ya no tengo la responsabilidad de burlarme a tres o cuatro, que a lo mejor mi mente lo quiere hacer, pero el cuerpo ya no da, así que lo estoy entendiendo de esa manera, todavía me siento bien físicamente, el cuerpo a lo mejor ya no me permite correr 90 minutos, pero si dar 70 u 80 minutos y si solo me tocan 10 o 15, yo lo seguiré dejando todo”, manifestó el oriundo de Ciudad Juárez.

Respecto a las críticas hacia su persona por parte de cierto sector de la fanaticada, Luis Arturo lo tomó con mesura y señaló que “es normal y tampoco lo veo con rencor, soy el que tiene más tiempo en el club, de los jugadores con más experiencia, el capitán y asumo la responsabilidad, se lo que la afición está sintiendo y prefiero tener una afición así, a tener una que le de igual si ganamos o perdemos. Estoy comprometido a dar más, lo mismo que mis compañeros y si la afición me quiere decir algo no hay problema, lo voy a recibir de buena manera y decirles que dejaré todo y que esto va a cambiar”.

Del Apertura 2011 a la fecha, Montes Jiménez ha estado en 22 torneos con León, recién en julio rebasó los 400 partidos defendiendo la playera verdiblanca y ha sido parte del ascenso y el bicampeonato de la era Matosas, el título de 2020 con Nacho Ambriz, la Leagues Cup del año pasado, y además, ocupa el noveno lugar en la lista de máximos artilleros en la historia de la institución con 56 tantos.

Finalmente, el centrocampista ha asumido otro rol en el plantel y ese es “ser ejemplo dentro y fuera de la cancha, si por ahí veo que alguien anda mal decirle que no pasa nada, darle un consejo, ayudarlo, es normal que en rachas así no salga nada, pero esto es de levantar la cara, no podemos vivir del pasado, el futbol es presente y regresaremos más fuertes”.

En Números

22 Torneos para Luis Montes con el conjunto guanajuatense

6 Títulos los que ha levantado “El Chapito” en su estadía con La Fiera

56 Goles ha marcado el mediocampista como jugador esmeralda

36 Años para el nacido en Ciudad Juárez y canterano del Pachuca