Luis Mauricio Suárez ve positivo tomar a Bravos desde pretemporada

León, Guanajuato.- Cada vez falta menos para el arranque de la Liga Mexicana de Beisbol 2023 y en el Bajío, los Bravos de León ya se ponen manos a la obra con el inicio de pretemporada. En esta nueva aventura se da continuidad al proyecto de Luis Mauricio Suárez como mánager.

Con el nuevo reto para el circuito veraniego, el llamado “Amigo del Hit” resalta como una ventaja el tomar las riendas de la novena leonesa desde la pretemporada, escenario que le da alta confianza para conocer a fondo a su roster.

“Hay grandes expectativas, hay muchos jugadores que no he visto, yo llegué a mitad de temporada hay que darles esa oportunidad, tenemos 57 jugadores que vienen, ya muchos tienen experiencia en Liga Mexicana, tenemos varios juegos preparación, los primeros serán para la gente joven que es la que tiene que enseñar más”, comentó Luis Mauricio Martínez en rueda de prensa.

Los trabajos de pretemporada para la tropa leonesa inician a partir de este viernes en Purísima del Rincón. Entre el grupo resaltan nombres como el estadounidense Thomas Dorminy, el cubano Lázaro Blanco, además de Josuan Hernández, Alex Reyes, entre otros. Más allá de jerarquías y experiencia, Martínez le da el mismo valor a sus hombres.

“Aquí participamos todos, somos 30, aquí no se le va a cargar la mano a un extranjero a un mexicano, todos tenemos la misma responsabilidad, claro en su parte del line up, algunos son abridores, otros relevos, pero si uno tiene que venir a sacar un out, a robar una base, tocar la bola, todos son importantes para ganar el juego”, señaló el exbateador de Tigres, Pericos y otras franquicias.

Ahora como manager, Suárez carga con la responsabilidad de hacer de Bravos un conjunto contendiente a la postemporada, para ello debe dar borrón a la trompicada temporada que fue el 2022 donde los cuerereos fueron sotaneros, en el dugout se dio un desfile manejadores con Eduardo “Mosco” Arredondo, Eddie Castro como interino y Karim García.

Para 2023, Bravos tiene el honor de recibir en el Parque Domingo Santana el juego inaugural ante Leones de Yucatán, los flamantes campeones de la LMB. El primer choque de la serie será el 20 de abril.

Pretemporada Bravos 2023

Jugadores Invitados

Pitchers

Riley Smith

J. Zazueta

Lázaro Blanco

Adam Hofacket

Román Méndez

Porfirio López

Thomas Dorminy

Jorge Pérez

Alez Chávez

Jonathan Vargas

Aldo Nuño

Adrián González

Alex Reyes

Daniel Cruz

Omar Sainz

Edgar Rodríguez

Juan Cervantes

Mauricio Martínez

David Hernández

Azael Quiroz

Kevin Vázquez

Diego Puga

Axel Muñoz

Brandon López

Bradley González

Infielders

Gilberto Carrera

Keven Lamas

Luis Fernando Medina

Niko Vásquez

Diego Lizarraga

Iván Chávez

Hanzel García

Cristian Pacheco

Joel Flores

Oscar Romero Jr

José Vargas

Outfielders

Israel Camacho

Alan García

Joey Terdoslavich

Brando Villareal

Jairo Pérez

Xavier Batista

David Hernández

James Cubillos

Catchers

Daniel Sánchez

Marco Chicuate

Heriberto Morales

Eli Pérez

Iván Morales

Christian Sánchez

Manager

Luis Mauricio Suárez