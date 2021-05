Luis Jasso se corona en la liga española de baloncesto sobre silla de ruedas

León, Guanajuato.- El leonés Luis Eduardo Jasso se coronó campeón de la División de Honor de baloncesto en silla de ruedas de España. A falta de una fecha el equipo de Bidaideak Bilbao selló su primer título.

El jugador guanajuatense junto al equipo vizcaíno se enfrentaron en Madrid a CD Ilunion, encuentro que fue una revancha del torneo continental de la Copa de Campeones de Europa donde Ilunion se impuso en el partido por el tercer lugar.

Para el campeonato español, ambos equipos se vieron las caras en el Pabellón Canal de Isabel II. El desarrollo del partido fue peleado por ambas partes, el descanso llegó con parcial de 17-23 a favor de Bidaideak Bilbao.

En el tercer periodo se dio la reacción ya que los dirigidos por Adrián Yáñez se despegaron con 16 puntos, el cierre fue de auténtico alarido, los madrileños reaccionaron, pero el cronómetro marcó el final dejando cifras finales de 79-82.

Con este triunfo, Bidaideak Bilbao amarró su primer título a falta de una fecha por jugar, el siguiente compromiso será el próximo sábado 22 de mayo ante Fundación Aliados de Valladolid.

AGRADECE TÍTULO

Con su primer campeonato en el circuito español de baloncesto sobre silla de ruedas, Eduardo Jasso externó su agradecimiento por medio de redes sociales.

“¡Somos campeones de la liga española! Nunca pensé y ni siquiera lo imaginé es algo que no puede compararse, esto va para mi gente del poderoso Valle de Señora y para todos aquellos en el camino me han apoyado para poder llegar hasta aquí”, comentó el también seleccionado nacional de la especialidad.

“A mi familia que siempre me enseñó a no rendirme nunca y jugar con el corazón siempre hasta el final, a todo los del equipo (Bidaideak Bilbao) por ayudarme a sacar lo mejor de mí siempre. Un abrazo hasta el cielo a mi padre que me hubiera gustado que viera esto, hoy nos toca disfrutar de la gloria pero eso no quiere decir que no sigamos trabajando”, dedicó Luis Jasso.

Bidaideak suma nueve campañas compitiendo en la División de Honor, a su palmarés su primer trofeo de campeón, anteriormente tuvo que conformarse con el subcampeonato en los períodos 2013-2014 y 2017-2018.