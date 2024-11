Luis Fernando Gaona regresa a León con ilusión de brillar en la novillada de La Luz

León, Guanajuato.- De formación española, el diestro leonés, Luis Fernando Gaona, regresa a casa con la intención de hacer lucir su toreo en la primera fecha de la Temporada de Novilladas 2024. El encierro no será sencillo, alternan seis jóvenes que buscan un triunfo rotundo en tierras zapateras.

Pese a contar con el apellido que evoca al legendario "Califa de León", Rodolfo Gaona, el joven Luis Fernando no es consanguíneo del maestro matador, más allá de la coincidencia, el aspirante a matador de toros busca labrar su propia vereda. Su primer paso está en el festejo novilleril a darse este viernes en La Plaza de Toros La Luz junto a otros cinco jóvenes que buscan suerte ante lote bravo de San José de Buenavista.

"Yo busco hacer mi propio camino, buscar mis propios sueños y cumplirlos. Tengo metas claras y la primera está en dar un buen festejo. Que se haga una novillada en León es muy importante, da muestra de ese interés que hay por la fiesta brava. Hacen falta mucho estos espacios en México y que haya novilladas nos ayuda mucho", expuso Jesús Gaona en charla para El Sol de León.

Dando vida a ese sueño de ser uno de los nuevos nombres en la tontería mexicana, Gaona radica en España, donde se da su formación como novillero en la Academia Navas del Rey en Madrid, en dicha institución es tutelado por Miguel Maestro.

"Estoy radicando en España, gracias al apoyo de mi familia, allá estoy concentrado y entrenando en una de las academias de mayor tradición, no es fácil, requiere mucha dedicación y compromiso con uno mismo. Llegué a León desde hace algunas semanas, todo para prepararme para esta novillada en León”, expuso el diestro leonés.

“Para este compromiso vengo muy emocionado por volver a mi tierra y tener la oportunidad de torear con mi gente. Ese orgullo me da mucha vida, amplía mis sueños y me hace enamorarme más de esta vida. Me da mucho sentimiento saber que vuelvo a La Luz, que se armó un cartel muy interesante con gente que busca lo mismo que yo, lucir, mostrarse, triunfar, cautivar a la gente para así ganarse un espacio más”, añadió el joven de 26 años.

Con relación a su estilo para lidiar, reconoció que aún trabaja en este sello propio, aunque toma como inspiración a figuras de antaño.

“Reconozco que no tengo una tauromaquia definida, me gusta ver a todos; desde el niño pequeño que hace las graciosidades hasta el hombre más adulto que demuestra experiencia. Me gusta el toreo clásico, el toreo antiguo, pero también el toreo arriesgado, arrebatado como lo fue en su momento el maestro Eloy Cavazos. Hablando de toreros clásicos, admiro a Joselito “El Gallo” y Juan Belmonte”, concluyó Luis Fernando Gaona.