Luis “El Chapo” Montes está decidido a volver con La Fiera

León, Guanajuato.- “Voy a volver”, ese fue el mensaje de Luis Montes después de finalizar un exitoso trayecto de casi 11 años con el Club León.

“La verdad muy agradecido, todo el estadio aplaudiendo, gritándome que no me vaya y sin duda fue un momento especial para mí, para mi familia, entonces agradecido, se que voy a volver, no se cuándo, pero voy a regresar”, manifestó “El Chapito”.

Tras seis títulos conseguidos como verdiblanco, el mediocampista no dudó en decir que La Fiera es y será siempre el equipo de sus amores.

“Lo he dicho muchas veces, aquí en León cambió mi vida, la de mí familia, siempre voy a estar agradecido con esta gente, voy a regresar, no sé si como entrenador, como directivo y es aún no pienso en esas cosas, voy en el día a día y tengo mucho que dar todavía”.

Montes desea ser recordado como “una persona que dejó todo en la cancha, hasta la última gota de sudor, como una persona que logró lo que se propuso, que cumplió sus sueños que tenía y que fue ejemplo para varias generaciones”.

El juarense estará reportando próximamente a su nuevo desafío, el Everton de Viña del Mar del futbol chileno, siendo esa la mejor opción que se le presentó, pese a tener no una, sino varias ofertas de otros conjuntos de la Liga MX.

“Ya venía analizando algunas opciones que no se dieron, este reto se me hace bastante interesante, lo más cómodo sería quedarme aquí, pero necesitaba un cambio y quiero y por ese reto, antes hubo algunos acercamientos, pero esto fue lo mejor y fue una decisión que se tomó junto a Jesús (Martínez Patiño) papá y Jesús (Martínez Murguía) hijo”.

Luis Montes aún tiene año y medio de contrato, así que un no descarta un retorno a tierras esmeraldas para su eventual retiro. Por cierto, a su salida de la “guarida”, “El Chapo” se enfundó en un cariñoso abrazo con Andrés Lillini, técnico de Necaxa y quien buscó llevarlo hace varios años a las fuerzas básicas de Monarcas Morelia, previo a debutar con Pachuca en 2007.