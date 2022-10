Luis Dorantes se inspira en los pasos de Kipchoge

León, Guanajuato.- Recientemente el atletismo mundial atestiguó la hazaña de Eliud Kipchoge que en la Maratón de Berlín rompió la marca mundial de esta prueba. Junto al keniano corrieron miles de personas de todos los rincones del mundo, entre ellos el leonés José Luis Dorantes que vivió este hito del deporte.

Para Luis Dorantes, los Maratones le inyectan nuevas ilusiones y sueños uno de ellos fue correr la Maratón Berlín, certamen al que pudo asistir en este 2022 siendo testigo de la hazaña de Kipchoge quien siendo poseedor del récord mundial desde 2018 con tiempo de 2:01:39 demostró su categoría de superhombre al bajar 30 segundos a su propia marca y ganar en la capital alemana con 2:01:09.

“Berlín resultó muy especial porque va gente de todo el mundo, participan miles de personas y entre ellos están los mejores del planeta, uno de ellos fue Kipchoge, desde ahí ya sentía algo muy especial, había algo mágico por saber que iba a correr la misma ruta que el maratonista más grande del momento”, comentó Luis Dorantes en charla para El Sol de León.

“Durante la carrera uno procura mantener su ritmo y su concentración, yo seguía corriendo cuando me enteré de que se había roto el récord del mundo, que Kipchoge lo había hecho, en ese momento me recargue de ánimos, me sentía inspirado de pensar que en se había hecho historia y que yo estaba ahí. Me emociona pensar que justo por donde iba corriendo acababa de pasar una figura, el mejor del mundo”, agregó el corredor leonés.

En la justa berlinesa, el fondista máster finalizó en 3 horas 25 minutos y 11 segundos “Más allá de los registros que uno haga me queda una gran satisfacción, me demostré que puedo, mejoré mi propia marca personal. El mayor aprendizaje que me llevo es a no ponerme límites, todo se puede superar con esfuerzo”.

INSPIRACIÓN

Luego de esta experiencia, el entrenamiento físico y correr maratones ahora son parte de su estilo de vida, de su esencia como persona, a sus 57 años goza de la energía y vigor que le otorga su pasión por correr, por retarse a conquistar más y más kilómetros.

“En una primera etapa de mi vida corrí hasta 2009, ese año hice mi último Maratón que fue el de León. Después la pandemia me hizo valorar mucho la importancia del cuidado de la salud y ahí entra el entrenamiento del cuerpo, entonces volví a entrenar y me di cuenta de que podía volver a correr maratones, comencé a entrenar y resulta que ahora lo hago mucho mejor que hace diez años, correr te da vida”,

Un pilar en su regreso como “runner” es la guía del dos veces maratonista Olímpico Daniel Vargas, quien en su club de atletismo trabaja con principiantes y gente experimentada en pruebas pedestres.

“Sinceramente que ser orientado por un atleta premium como los es Daniel (Vargas) es una motivación, de su propia experiencia te comparte y te va llevando primero a tener confianza que te sientas capaz de iniciar a correr o retomar un entrenamiento más especializado, es una gran guía”, resaltó fondista recreativo.

SUEÑO

Pensando en nuevas metas por cruzar, Luis Dorantes tiene como objetivo personal correr los seis Marathon Majors, en 2021 cumplió con Chicago, ahora en 2022 superó a Berlín y para antes de cumplir 60 años planea acudir a los Maratones de Boston, Tokio, Londres y Nueva York.