Luis Ángel Landín y Guastatoya sueñan con una proeza en León

León, Guanajuato.-- Dicen que soñar no cuesta nada y Guastatoya lo hace, incluido su hombre gol, Luis Ángel Landín, quien se dijo motivado por volver a presentarse en una cancha mexicana, aunque la visita a León parece ser una empresa por demás complicada para el cuadro guatemalteco.

“Obviamente traemos esa desventaja (2-0), pero en cuanto silbe el árbitro debemos tener claro que tenemos 90 minutos para dar una sorpresa y dar el máximo porque estos partidos te exigen estar bien posicionado, no cometer un solo error atrás y adelante la opción que tengamos habrá que meterla, solo así podemos sacar a flote esto y no es hablar o ser mediocres, pero no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar”, manifestó el ex atacante de Monarcas Morelia, Pachuca, Cruz Azul, entre otros más.

Landín dijo que el buen paso en la liga chapina, donde los “Pecho Amarillo” son líderes, es un envión anímico importante para encarar el duelo de este martes en la “guarida” por los octavos de final de la Concachampions.

“Si está muy difícil la situación, pero no hay nada imposible, dentro de un partido de futbol pueden pasar mil cosas. Lo que nos ha ayudado para este partido de es que en el torneo local se vienen haciendo cosas importantes, eso nos hace que no decaigamos y que estemos mentalmente fuertes”.

¿OCASO DE UNA CARRERA?

A sus 35 años, el nacido en Zamora, Michoacán, se sinceró al momento de declarar que este bien podría ser su último encuentro como profesional en una cancha azteca.

“Estoy tratando de disfrutar porque puede ser el último partido en mi país, el último juego que mi familia me vea dentro de una cancha acá en México, quizás por la edad, por las oportunidades, así que a tratar de disfrutarlo, aunque consciente de la responsabilidad que lleva este partido”, aseveró.

Landín y el resto del plantel auriverde realizaron sin contratiempos el reconocimiento del Estadio Nou Camp.

