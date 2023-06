Luchadores locales se comprometen a lucir en II Toffy Fest

Echando la casa por la ventana, el II Toffy Fest promete ser toda una fiesta para los amantes de la lucha libre, la magna función está encabezada por Alberto del Río, pero también tiene en disputa tres campeonatos, entre ellos el de peso completo, cinturón que busca retener el leonés Latin Star ante el internacional Jack Evans.

En representación de toda una camada de personajes locales, Latin Star y Cíclope Jr presentaron el cartel que se integra por siete batallas sobre la lona. Para la batalla estelar luce Hijo de dos Caras y Alberto del Rio, este último, exmiembro de la WWE visita tierras zapateras por primera vez, sus rivales son Chessman y Nicho El Millonario.

Otra figura de la WWE presente es Jack Evans, quien llega como retador del título de Campeón Completo que le pertenece al leonés Latin Star.

“Es el reto más importante de mi carrera, me he preparado mucho para esta pelea porque es un luchador al que he seguido desde niño, ahora me toca defender este título, demostrar de lo que estoy hecho, si él (Jack Evans) quiere este cinturón le va a costar mucho, no la tendrá fácil”, comentó Latin Star en charla para El Sol de León.

Para este festejo, también está en juego la Copa Toffy Fest, galardón que busca Cíclope Jr., aunque el enmascarado se cruza en una campal ante K9 Jr., Aries Jr., Lion Dog Black, Ángel del Mal, Yoker, Rocker Boy, los Gemelos I y II, además de Boyka Latino y Tiempo Negro, los dos últimos, personajes de recinén ingreso a Toffys.

“Obviamente me quiero llevar la Copa, quiero ser el campeón y para ello no me importa pasar sobre quien sea, será un gran reto, hay compañeros muy buenos, el pelear todos juntos será un espectáculo para todos los aficionados. He de reconocer que al que le tengo ganas es al señor Tiempo Negro, voy por él”, resaltó el integrante de los Cíclopes.

CARTELERA

Otro cetro en disputa es el Campeonato Máster, faja que pertenece al capitalino Cholo Style y cuyo retador es Asesino Géminis, figura de Lagos de Moreno. Los que defienden la casa ante la incursión de los Psycho Circus son los Lion Dog I y II.

Dando vida una Lucha de Ídolos se presentan Damian 666, Bestia 666 y Cíclope, tercia ruda que se cruza ante Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Dark Inmortal.

En Lucha de Ladys, alternan Dalys, Reina Dorada y Arcángel para encararse ante Lady Maravilla, Dios Jaguar y Lady Flamer, esta última también visita por primera vez la tierra del calzado.

El II Toffy Fest está programado para el próximo 2 de julio en el Palenque de la Feria de León, Las agresiones sobre el ring arrancan a partir de las 17:00 horas. Previamente habrá una convivencia con todos los luchadores participantes y aficionados.