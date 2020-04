Luchadores "batallan" ante falta de funciones

Uno de los sectores que ha golpeado el Covid-19 es a la lucha libre, con la cancelación de eventos, varios gladiadores perdieron su principal fuente de ingresos por lo que han dejado momentáneamente la máscara para buscar empleo.

Sin funciones de lucha libre en toda la región, enmascarados, rudos, técnicos, extremos y exóticos hacen frente a la adversidad y la falta de recursos económicos. Nahual Primero, es integrante de la Arena Torres y señala que pasa por una situación crítica.

“Se bajó todo, no hay nada, no podemos trabajar en la lucha por esto de la epidemia, ni modo, afortunadamente tengo mi trabajo, soy almacenista, entonces ahí tengo un ingreso, lo que sale de las luchas es un dinerito extra que siempre ayuda mucho a Nahual Segundo también no le pegó mucho porque trabaja vendiendo materiales de construcción, Nahual Tercero es el más golpeado, él si trabaja en giras y más eventos de lucha”, señaló el líder de la tripleta de los Nahuales.

Con 12 años repartiendo puños y patadas en los encordados, Latin Star reconoce que el Covid-19 es el rival más complicado al que ha encarado.

“Tengo 12 años de luchador, inicié en la Arena México y mi maestro fue el Pantera, en todo este tiempo nunca se había vivido una situación así, que no haya trabajo, que todos estén sin poder luchar y ganar un ingreso para vivir. También me dedico a la fabricación de botas de luchador, sin funciones no hay pedidos, entonces me cortó esa otra chamba”, señaló el enmascarado leonés.

Algunos que no se dedicaban de lleno a los entrenamientos y las presentaciones en el pancracio han buscado emplearse en comercios, tal es el caso de Baby Escarabajo.

“Tengo 8 años como luchador profesional, actualmente trabajo en una empresa vidriera, tuve que buscar algo en donde ganarme una lana. Con la llegada de la pandemia el trabajo bajó mucho al punto de trabajar desde casa, lo malo es que uno está al orden del día. Muchas empresas han cerrado y la entrada de dinero para el hogar es muy limitada”, aseveró Baby Escarabajo.

La falta de eventos luchísticos parece ser un escenario que podrá reactivarse en el corto plazo, autoridades sanitarias estiman que entre agosto u octubre podrían realizarse eventos masivos, pero acatando las indicaciones básicas como el uso de cubrebocas y alcohol en gel, además del distanciamiento de uno a dos metros entre espectadores.