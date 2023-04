Luchador salmantino es ovacionado en Georgia, Atlanta

Después de tres años de haberse presentado por última vez en Atlanta, Georgia, el enmascarado internacional salmantino, Séptimo Dragón, regresó entre aplausos y cánticos al lugar donde por primera vez subió al ring en Estados Unidos, ahora ya cuenta los días para lo que será su regreso a su tierra natal para celebrar su aniversario número 15 como luchador.

En cuanto a la reciente lucha sostenida en Atlanta comenta, “Es una plaza importante para mí, fue el primer lugar que pisé en Estados Unidos, antes de ser internacional, la afición me recibió con los brazos abiertos, corearon mi nombre, todo esto me motiva, ver a los niños con mis máscaras y a la gente emocionada de verme, es increíble saber que mi trabajo lo he hecho bien, disfruto mucho de esta conexión que tiene la gente conmigo”.

Con respecto a su regreso a su natal Salamanca comenta, “A unos días de presentarme en Salamanca, Guanajuato, estoy que no quepo de la emoción, contando los días para volver a estar en mi tierra, un día voy a Morelia con gente de allá, me invitó mi padrino Arhgo (sic)”.

Recientemente en Atlanta, Georgia compartió el ring con talentos mundiales, “En la pelea que tuve participó Rey León de Los Ángeles, El Dragón del paso Texas y Jay Rios de Puerto Rico, fue una lucha donde nos unimos grandes talentos de todo el mundo, se sacaron chispas arriba del ring, fue una muy buena lucha, me encuentro contento principalmente por el apoyo de la gente y el resultado”.

Ahora el luchador salmantino, tras cuatro años de haber luchado por ultima vez en su ciudad natal, volverá este fin de semana a la capital petrolera del bajío para celebrar 15 años entre los encordados al lado de Eragon – Kid Guajardo e hijo de Coco Azul, enfrentará al luchador japones, Takuma Nishikawa, Sky Blue y Kraken Rudo.

La prometedora función de lucha libre tendrá lugar el sábado 22 de Abril a partir de las cinco y media de la tarde en Salón Renovación de la Colonia Infonavit Uno, inmueble que hace 15 años vio debutar como luchador salmantino a Séptimo Dragón, en aquella ocasión bajó el nombre de Rejoneador.