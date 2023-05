Luchador leonés “Gallero” va a la conquista del CMLL

León, Guanajuato.- Curtido como rudo, el luchador leonés conocido como Gallero tiene en puerta su presentación en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, la famosa Arena México donde presenta en una cartelera especial que marca su debut en el ring del Consejo Mundial de Lucha Libre, una de las máximas organizaciones del pancracio nacional.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Orgullo de la colonia Los Ángeles, Gallero quien dice tener 25 años, los últimos 10 dedicados de lleno a la lucha, se presenta el domingo 21 de mayo en la Arena México, el rudo leonés hace tercia con Fantástico y Explosivo para enfrentarse a Hombre Bala Jr., Fuego y Capitán Suicida.

“La Arena México es el recinto por excelencia de la lucha libre, es el máximo escenario que tiene este deporte, es la catedral donde se han presentado grandes figuras, todos los grandes han luchado en la México. Estoy por cumplir un sueño que he tenido desde que era niño, ahora doy un paso en mi carrera y es una gran responsabilidad porque el público es exigente”, comentó Gallero en visita a Organización Editorial Mexicana.

Deportes Fiesta en La Fortaleza, Bravos amarra serie ante Tigres

Sobre presentarse como nuevo talento en el CMLL: “Es un gran reto porque es la primera lucha que me dan ahí en el Consejo, se me abrieron las puertas, ahora debo demostrar de lo que estoy hecho para convencer al público, a la México y al CMLL que tengo lo necesario para seguir presentándome ahí”.

CRECIMIENTO

Antes de llegar a la Catedral de la Lucha Libre, Gallero se aventuró a salir de casa, dejó las funciones locales en León para busca sitio en otras organizaciones, la oportunidad se dio en la Arena Coliseo de Guadalajara, recinto que funge cono subsede del CMLL para buscar talento.

“Gallero como luchador ha picado mucha piedra y muchas veces hay que salir de casa, de donde nos sentimos seguros para crecer de verdad. Tengo seis meses luchando en la Arena Coliseo, en los “Martes de Glamour” que son funciones que se hacen cada semana, próximamente se reanudan los 'Domingos Tapatíos', eso me permite seguir mostrándome”, añadió el enmascarado.

Además de participar con una de las ramas regionales que tiene el CMLL, Gallero tuvo un primer roce con las estrellas de esta organización en 2022 cuando Ciudad de México participó en el Festival Cervantino y como muestra de cultura popular se realizaron un par de exhibiciones junto a Blue Panther, Negro Navarro, Satánico, entre otros.

INICIOS

Algo que caracteriza a este gladiador es su versatilidad en el encordado, en su formación conjunta la técnica y valores de la escuela leonesa ya que fue iniciado por el leonés Prisionero 13, después complementó con la escuela tapatía alternando entrenamientos en Lagos de Moreno bajo la tutela de Universo 2000, afamado integrante de los Hermanos Dinamita.

“Me considero un luchador muy completo, tengo la escuela técnica como la ruda, personalmente me gusta más el estilo recio, seco, fuerte, los castigos y el llaveo, también me he acomodado como técnico, esa es una de mis ventajas, soy versátil y me puedo adaptar a distintos estilos de lucha”, añadió el personaje emparentado con Abagor y Arlequín Fly, dos de los mayores ídolos leoneses.

Figurar en una cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre es una conquista, pero a la vez en Gallero renace su ilusión de niño ya que en esta organización vio y se inspiro a ser luchador gracias a Místico, personaje que justamente estelariza la función en la que debuta el leonés en la México.

Función CMLL Arena México

Fecha: 21 de mayo

Lucha Estelar

Místico, Panterita del Ring Jr, Star Jr Vs Ángel de Oro, Euforia, Niebla Roja

Lucha Semifinal

Blue Panther, Panterita del Ring, El Valiente Vs Rey Bucanero, Kráneo, Cancerbero

Lucha Especial

Dulce Gardenia, Rey Cometa, Espíritu Negro Vs Magnus, Rugido, Zandokan Jr

CMLL vs Nueva Generación

Hombre Bala Jr, Fuego, Capitán Suicida Vs Gallero, Fantástico, Explosivo

Segunda Lucha

Oro Jr, Neón, Cachorro Vs Raider, Nitro, Grako

MATCH Relámpago

Aéreo vs Pierrothito