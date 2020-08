León, Guanajuato; 20 de agosto del 2020.- Lucero Cuevas se pone grandes objetivos con León, como alcanzar el doble dígito de anotaciones, algo que ya consiguió en su paso por América al terminar con 15 tantos los torneos de Apertura 2017 y Clausura 2018.

Por lo pronto, la delantera morelense ya registró su primer doblete con la playera verdiblanca, décimo de toda su trayectoria en la Liga MX Femenil y va por mucho más.

“Desde que llegue acá una de mis metas es mejorar lo hecho en torneos pasados, pero voy a paso a paso, me enfoco en mi trabajo y en los objetivos grupales”, manifestó Cuevas.

Estar bajo las órdenes de un ex goleador del conjunto leonés como Everaldo Begines también resulta motivante ya que “he tenido la oportunidad de aprenderle mucho al profe en este tiempo, nunca me había tocado un entrenador como el y muy contenta de que me dirija, así que por mi parte sólo queda aprenderle y reflejar todo eso sobre la cancha”.

Lucero ya es la referente del ataque esmeralda, sin embargo, la competencia en esa zona se ha tornado intensa junto a Daniela Calderón, Sanjuana Muñoz y Brenda Viramontes.

“Tenemos un plantel muy vasto, hay gran competencia en todas las líneas, no sólo adelante y eso es bueno porque quiere decir que las compañeras quieren estar dentro de las 18 convocadas, entonces no hay que bajar el ritmo, la meta es jugar cada vez mejor y creo que se pueden esperar cosas muy buenas de este equipo”.

Luego abrir el torneo con victoria en Tijuana, León se alista para debutar en casa el próximo lunes nada más y nada menos que ante Pachuca, juego que sin lugar a dudas representará una autentica prueba de fuego para las verdes y para el cuadro que entrena Eva Espejo.





En Números…

53 Goles ha marcado Lucero Cuevas en la Liga MX Femenil

3 Clubes en los que ha jugado la delantera: América, Tijuana y León

24 Años de edad para la originaria de Cuernavaca, Morelos