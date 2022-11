Los Adame van por una tarde épica en el coso La Luz de León

A través de los años, el coso La Luz de León ha visto desfilar a diferentes dinastías, los Armillita, los Capetillo, los Silveti y ahora toca turno de los Adame, esto en una tarde para el recuerdo ya que el menor de la familia, Alejandro, realizará su doctorado en el marco de la tradicional Corrida Guadalupana.

Después de casi cinco años como novillero, obteniendo grandes triunfos y resultados en plazas del viejo continente, principalmente en España, Alejandro Adame se encuentra listo para tomar la alternativa y que mejor que recibirla compartiendo cartel con una figura de la tauromaquia mexicana ya consolidada como lo es Joselito y otro diestro que va caminando con pasos firmes como Luis David.

“Desde que supe del cartel han sido días de mucha emoción, se juntan varias cosas y se cumple mi más grande sueño, pero este sueño todavía se incrementó al compartirlo con mis hermanos. Deseo que sea una tarde redonda, bonita y a partir del día 11 ya podré morir en paz por así decirlo porque pude alternar con mis hermanos. Quiero que en esa tarde no se vea ni poquito de cemento en las gradas”, manifestó Alejandro.

Por su parte, con la voz entrecortada y las emociones a flor de piel, Joselito apuntó que “hace 15 o 20 años jugábamos a ser toreros, ahora estamos aquí y es inexplicable lo que vamos a vivir. Es un día muy esperado por poder consumar un sueño, cuando mis hermanos empezaron a querer ser toreros el primer negado fui yo, me acuerdo que le comenté a mi madre que ellos no sabían en lo que se estaban metiendo, le dije que nos los llevara a entrenar, yo ya estaba en la escuela de Madrid, pero mi madre no podía negarles esa oportunidad y yo menos, esta es una bendita profesión y si construir un torero es complicado, ahora tres es increíble, pero mis hermanos son hombres de valores dispuestos a dar la vida por aquello que desean”.

Asimismo, Luis David expuso que “esta será una de las tardes más importantes de mi vida y con la ilusión de que llegue el día para vestir de luces y hacer el paseíllo con mis hermanos. Apenas me hago a la idea de que seremos tres toreros en casa, es un sueño”.

Los Adame jamás habían coincidido en un ruedo en México, la más reciente ocasión que actuaron juntos fue en 2018 en Peñas de San Pedro, provincia ibérica de Albacete.

El festejo mariano se llevará a cabo el 10 de diciembre a las 17:00 horas. Se lidiará un encierro de seis astados de la ganadería de Begoña.

Corrida de Toros Guadalupana 2022