Llegan las nuevas “fieras” con ganas de trascender

León, Guanajuato.- Los nuevos fichajes del León femenil coincidieron en que la escuadra esmeralda puede ser la oportunidad perfecta para empezar a consolidar sus carreras.

En el caso de la zaguera Deyaris Pérez, va por la revancha toda vez que el semestre pasado apenas y pudo disputar un compromiso con la playera del Puebla.

“Se siente muy bonito estar en este equipo, tiene instalaciones de primer mundo y el club nos hace sentir importantes. Yo estoy para ayudar al equipo, las compañeras me ayudarán a ser mejor jugadora, todas nos llevamos muy bien, hay una gran comunicación y quiero ser una jugadora que aporte lo mejor en la cancha y fuera de esta”, comentó Pérez.

Por su parte, la méxico-americana Isabella Marinaro recién ha dado el salto del futbol universitario, así que en su primera experiencia como profesional intentará “adaptarme rápido a mi nuevo equipo, tomar ritmo, es un ritmo diferente al nivel colegial del cual vengo y todo esto lo tomo como un reto y me motiva”.

Asimismo, la jovencita Diana Luna, ex de Atlas y Pachuca, no ve como obstáculo ser una de las jugadoras de menor edad en la plantilla de Las Fieras, al contrario, sentenció que “es una responsabilidad que me hayan elegido aún con mi edad (16 años), así que muy contenta de estar acá, vengo ilusionada, feliz, dispuesta para aprender de las mayores y que también me vea la gente de selecciones nacionales”.

La campechana Alexandra Ynurreta es de las de mayor recorrido en las canchas, debutó en Pachuca, pero fue con los Gallos Blancos de Querétaro donde tomó regularidad.

“Mi intención es trabajar al cien, así lo he hecho desde el primer día, es una liga donde la competencia es muy alta, León no es la excepción y el profe (Adrián Martínez) me ha dado la confianza, entonces no quiero quedarme con nada y lo voy a dar todo en el campo”.

Finalmente, Fátima Bracamonte, ex del Mazatlán FC, tendrá la dura encomienda de pelearle el puesto a la goleadora de casa, Daniela Calderón.

“Se que la competencia es alta, he encajado bien con Daniela, hay buena química, acá también estuvo Anisa (Guajardo) que fue una especie de referente, así que espero hacer muchos goles para esta escuadra”, dijo la nacida en Hermosillo, Sonora.