Llega Supreme Fight Night a León con función estelarizada por Karla “Duraznito” Torres

León, Guanajuato.- Supreme Fight Night una de las ligas profesionales de artes marciales mixtas más importantes del país, llega a León luego de exitosas funciones en Tabasco, Chiapas y Jalisco. Para su primer evento en León presenta una cartelera estelarizada por la leonesa Karla “Duraznito” Torres, peleadora que defiende su título en las 115 libras.

Entre bombo y platillo, Artemio Montesinos, CEO de Supreme Fight Night, presentó la cartelera del SFN07 a celebrarse el próximo 18 de octubre en el Centro de Espectáculos de la Feria de León.

“Estamos muy contentos de traer este evento a León, es algo que gestionamos por meses, hace seis meses tuvimos nuestra primera visita. Este evento será único en el Bajío, será una cartelera espectacular, traeremos nuestra séptima edición”, resaltó el promotor Montesinos.

La cartelera se integra por más de una decena de peleas en las que se dan una serie de cruces entre peleadores mexicanos y extranjeros. De igual forma se integran cuatro batallas amateur con la participación de prospectos guanajuatenses.

Cartelera

Encabezando el evento resalta la artemarcialista leonesa, Karla “Duraznito” Torres, quien se presenta para defender en casa su título como campeona de las 115 libras ante la argentina Giuliana “La Hiena” Cosnard.

“Como campeona de Supreme Fight Night estoy muy contenta y entusiasmada de este nuevo reto que se viene en el camino. Estoy dispuesta a entregarlo absolutamente todo con el fin de seguir reteniendo el título, tengo las mejores expectativas. La gente puede esperar un gran espectáculo”, resaltó Karla Torres en rueda de prensa.

Sobre su rival adelantó: “Tiene su base en stricking, no la subestimo, sé que está trabajando muy duro, pero yo también, Espero que, así como yo no la estoy subestimando, ella tampoco me subestime. Yo estoy haciendo mi chamba, creo que será una muy buena pelea.”

En lo que respecta a los otros enfrentamientos programados están Marco “Rocca” Elpidio ante el estadounidense Sidney Outlaw, en las 155 lb. Dando una batalla entre mexicanos, Víctor “Ragnar” Cisneros choca con Alfredo “Goute” Larios, mientras Luis “Pantera” Guerrero se prueba ante el colombiano Juan Mendoza.

Para la ronda preliminar, están anunciados “Pacman” Rico contra “La Bestia” Bonilla, “Diablita” Guerrero ante “Chiwas” Vidal, así como el “Inge” Torres ante “Demoledor” Corzo y “Potro” Cardona hace frente a “Cachorro” Pérez.