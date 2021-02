Llega Alex Reyes y Markus Montelongo a Bravos de León

León, Guanajuato; 14 de febrero del 2021.- Los Bravos de León siguen con movimientos en su roster rumbo a la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol.

A la tropa del Bajío se han sumado en las últimas horas dos nuevos rostros, se trata del lanzador Alex Reyes y el utility Markus Montelongo, quien se puede desempeñar como jardinero central, segunda base y parador en corto. Ambos peloteros cuentan con la doble nacionalidad y realizarán su debut en la pelota veraniega de nuestro país.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes León femenil a dar la sorpresa contra el campeón

Reyes, originario de Las Cruces, Nuevo México, disputó cinco temporadas en la NCAA de los Estados Unidos con los Aggies de la Estatal de Nuevo México, pero también incursionó en la Northwoods League con los Stingers de Willmar y los Mallards de Madison, esto entre 2017 y 2018. En su paso como colegial, el cual incluyó 48 salidas al montículo, el diestro concluyó con marca de 3-3 y un elevado promedio de efectividad del 8.60.

Por su parte, Montelongo es egresado de la Universidad Estatal de California y en 2019 vistió la camisola de los Pacíficos de San Rafael, en la Asociación del Pacífico. Sus números resultaron discretos con 41 imparables, 20 carreras remolcadas y 26 anotadas, bateando en 148 turnos para .277.

Estos elementos se unen a Chris Roberson (OF), Félix Pérez (OF), Tony Campana (OF), Alfredo Hurtado (C), Oliver Cervantes (P), Omar Sainz (P), Christian Castillo (P) y Daniel Cruz (P), quienes llegan procedentes de los Sultanes de Monterrey.

Finalmente, la organización decidió liberar al pitcher José Junior Rosario, contemplado para afrontar la campaña anterior que no se pudo llevar a cabo debido a la pandemia.