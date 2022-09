Lixy Rodríguez piensa en Liguilla con Club León

León, Guanajuato.- Entre las filas de Club León Femenil el objetivo para el torneo está en meterse a la fase final, meta que ve posible la costarricense Lixy Rodríguez quien resaltó que la misión depende absolutamente del equipo y de sufrir por la combinación de resultados.

Siendo una de las nuevas incorporaciones que tuvo La Fiera para el Apertura 2022, la jugadora costarricense comenta que la ambición colectiva está en entrar a la fase final, instancia a la que las Leonas solamente han accedido en el Clausura 2019.

“Desde que llegué es el objetivo que ha estado claro, es lo que me ha transmitido el grupo, llegué en la jornada cinco, pero me han transmitido que hay que meternos a Liguilla. Estamos muy mentalizadas en clasificar a Liguilla, yo creo que se puede, tenemos equipo para lograrlo”, resaltó Lixy Rodríguez.

Rumbo a la fecha 11, la plantilla felina suma diez unidades, cifra con la que roza la zona de clasificación. Un aliciente es la contundencia ofensiva ya que en las últimas dos fechas ganaron y registraron siete goles a favor.

“Nos hemos enfocado mucho en eso, generamos muchas opciones, pero hay opciones que logramos concretar y que son clave. Algo importante del grupo es que a pesar de tener tantas ocasiones y no concretarlas el equipo nunca baja los brazos, siempre seguimos intentando y no solo una jugadora anota, son varias y eso es bueno para el grupo”, detalló la centroamericana.

Sobre su llegada al futbol mexicano mencionó: “El grupo y el Club (León) me han hecho muy fácil adaptarme, partido a partido voy poco a poco conociendo a las compañeras, ha sido fundamental los minutos que me ha estado dando el profe, la confianza que me ha dado. Las compañeras desde el principio me han hecho sentir parte y poco a poco voy aportando lo que sé”.

Proveniente del balompié femenino de su país, Lixy Rodríguez suma seis partidos con la escuadra verdiblanca, en los últimos cinco compromisos ha sido titular. Por otra parte, a Club León le corresponde enfrentar en casa a Querétaro el próximo 12 de septiembre.