Liliana Ibáñez se reinventa rumbo a los olímpicos de París 2024

León, Gto.- Luego de ver frustrado su ciclo olímpico de Tokio 2020 por un par de operaciones y la pandemia, la nadadora guanajuatense Liliana Ibáñez ha vuelto a las piscinas con el firme objetivo de clasificarse a Paris 2024.

“Todos estamos emocionados, ya salieron los tiempos oficiales por parte de la FINA y del COI, se han disminuido muchas de las marcas que fueron clasificatorias para Tokio y puedo decir que en los 100 metros libres la diferencia es enorme, casi tres segundos, es el porcentaje de disminución más grande después de los 1,500, pero para los 50 es casi lo mismo. El ciclo anterior resultó complicado por las cirugías, en 2019 fue el hombro, antes de la pandemia la rodilla, luego nos sacan del agua por casi seis meses, pero todos esos momentos duros hoy me motivan para lo que viene”, dijo la oriunda de Celaya.

Fotos: Cortesía | CONADE

Y para cumplir su meta de estar en tierras galas, Ibáñez deberá ir por el 25.70 que es la marca mínima para los 50 libres y el 53.60 de los 100 metros. Actualmente, la egresada de Texas A&M sigue siendo la sirena más rápida de México con los récords nacionales de 25.15 segundos en los 50 y 55.38 en los 100.

Liliana se ha mudado a la capital del país para comenzar a trabajar con el doctor Ricardo Marmolejo, dos veces olímpico como entrenador y quien tiene a su cargo la alberca del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM).

“El doctor es un hombre que admiro y respeto mucho, lo conozco desde los inicios de mi carrera, trabajamos con un grupo increíble, a veces entrenó con niños que incluso me llegan a ganar, andan más rápido que uno y por eso cada día tengo que ser mi mejor versión sino es casi imposible hacerles competencia”, apuntó la máxima medallista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 efectuados en Barranquilla, Colombia.

SIN UN PESO DE BECA

Haberse quedado marginada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue un duro golpe en lo anímico, pero también en el aspecto económico, ya que a Ibáñez le fue retirada en su totalidad una beca de 30 mil pesos que le era otorgada por la CONADE, sin embargo, esto no ha sido impedimento para continuar con sus planes.

“No logré dar las marcas, se me hizo la reducción de beca al 100 por ciento, quedé en cero pesos y cero centavos, si se me invitó en su momento a ser parte de lo que son las becas CONADE, pero la verdad quería mi libertad, hoy tengo lo que necesito gracias a mis patrocinadores, a mi estado, a mi municipio, no digo que no quiero la beca, cuando de las marcas aplicaré para ellas, pero hoy estoy bien, no me falta nada”.

AJENA A “GRILLAS” FEDERATIVAS

Ibáñez López lamentó la situación en la que se ha visto inmersa la Federación Mexicana de Natación y su único deseo es que los conflictos de pantalón largo no perjudiquen ni a ella, ni al resto de sus compañeros nadadores.

“Hay situaciones que han pasado con las que no estoy de acuerdo, es triste que haya nadadores que estuvieron en dos clasificatorios diferentes, yo no asistí, en su momento tendré que hacerlo, pero que pena estar corriendo de una alberca a otra para buscar quedar bien con alguien, que pasará cuando los selectivos sean en diferentes ciudades. Por ahora yo estoy ajena, cuando te metes y eres parte de la grilla es difícil, pero yo no me debo a nadie más que a la gente que me apoya y a mi entrenador, soy más libre que nunca, me mantengo sola, no seré juguete de nadie y ojalá que cuando nos toque estar en uno de esos selectivos ya todas esas situaciones se hayan acabado”, aseveró.