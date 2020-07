Liliana Ibáñez comparte éxitos y anécdotas con juventud guanajuatense

En la natación mexicana, Liliana Ibáñez es considerada una de las mejores exponentes de la historia, pero la atleta celayense sabe que detrás de las medallas y logros hay mucho esfuerzo, así lo señaló en una videoconferencia que realizó con el Instituto Guanajuatense de la Juventud.

Con el nombre de ‘Cada obstáculo una medalla’ Liliana Ibáñez compartió su historia de vida a cientos de jóvenes, habló de sus inicios y trayectoria en la natación, pero sobre todo subrayó la importancia de enfocarse y buscar una meta.

“Detrás de esos momentos hermosos de mi carrera, hay momentos durísimos, entrenamientos y mucho estudio, yo practiqué muchos deportes, a los 13 años descubrí que nadar era lo que más me apasionaba y a partir ahí de supe que me quería dedicar a la natación y que yo quería ser una atleta Olímpica”, señaló Ibáñez.

Especialista en pruebas de 50 y 100 metros, asistió a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, aunque reconoció que no le agradó su desempeño ya que en los primeros venía superando una lesión y para la siguiente edición no cumplió la marca que se había planteado.

“En 2011 sufrí una lesión, tenía miedo de no volver a nadar, en Londres 2012 competí en 200 metros, estar en unos olímpicos es increíble pero en esa ocasión no me agradó porque participé en una prueba donde no era la mejor. Para Río 2016 mi meta era nadar los 50m en 24 segundos, terminé en 25 y tampoco me sentí satisfecha, ahí decidí que había que cambiar y mejorar”, reconoció la nadadora.

Fue entre 2018 y 2019 que alcanzó sus mayores logros deportivos, demostrándolo en los Centroamericanos de Barranquilla 2018 donde ganó nueve medallas, luego acudió a la Copas Mundiales de Natación de Tokio y Singapur donde rompió varias marcas nacionales.

“En Barranquilla 2018 fui la máxima medallista, luego vinieron las Copas del Mundo, ahí me encontraba entre los mejores nadadores, todos se conocían, yo era la única mexicana, pero me cobijaron y me hicieron sentir de esa élite. Después rompí cinco records nacionales, pude demostrar que en México también se da la natación de velocidad”, agregó Lilia Ibáñez.

Para cerrar la videocharla, invitó a los jóvenes a fijarse un objetivo y luego trabajar por alcanzarlo, pero sobre todo reconoció que se debe perder el miedo a intentar las cosas.

Actualmente Liliana Ibáñez entrena en casa, una vez que se supere la cuarentena buscará competencias internacionales en las que pueda dar la marca mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.