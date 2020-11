Liga San Miguel celebrará final four

León, Guanajuato; 20 de noviembre del 2020.- Tras una larga pausa, la Liga de Voleibol San Miguel podrá disputar su final four y conocer a la sexteta campeona.

Luego de meses de parón por la contingencia sanitaria en noviembre se pudo retomar el torneo dominical femenil, mismo que definió a sus cuatro equipos clasificados al final four.

Los equipos que ingresaron a las eliminatorias son Papirrinas del May, Psiquiátrico, San Miguel y May. Será este domingo 22 de noviembre cuando se disputen los juegos de semifinales, para evitar la aglomeración de jugadoras se programaron los partidos con una hora de diferencia.

Será en punto de las 9:00 horas cuando el final four inicio con la llave entre Papirrinas del May y Emy, este último equipo busca su segundo título en la San Miguel de Voleibol, otro conjunto que ya se ha coronado con anterioridad es San Miguel que se cruza a Psiquiátrico, duelo a celebrarse a las 10:00 hrs.

Las plantillas ganadoras disputarán la gran final, el cotejo por la corona está programado para la 12:00 horas, en la hora previa se desarrollará el partido por el tercer lugar.

Una vez celebradas las finales, la Liga San Miguel tendrá un periodo de pausa ya que para diciembre se vislumbra la implementación del semáforo rojo en la entidad lo que llevaría a el cierre temporal de recintos deportivos, sería hasta enero cuando regrese el voleibol femenil.

Liga de Voleibol San Miguel

Final Four

Semifinal

9:00 am Papirrinas del May vs Emy

10:00 am Psiquiátrico vs San Miguel

11:00 am Partido de Tercer lugar

12:00 pm Final