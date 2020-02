Liga Gamers confirma a finalistas de Torneo Mixto

León, Guanajuato; 25 de febrero del 2020.- Se disputaron las semifinales del torneo mixto de la Liga Gamers y entre los resultados que se dieron fue la revalidación del líder San Miguel y sublíder, equipos que despacharon a sus rivales ya hora se verán las caras en la gran final.

La llave que tuvo mayor grado de dificultad fue la de All Stars 2.0 ante vs Rino-O, duelo que se inclusive se definió en puntos extras en el primer set, Joel Vilches y Kevin Dumaciel fueron de los jugadores más certeros de All Stars, pero Rino equiparó fuerzas con Alan Ruiz y Orlando Ventura.

Ambas sextetas iniciaron al rojo vivo ya que el tablero se alternó entre ambos, el primer asalto se definió en 32-30. Para el segundo set, Orlando Mantuvo el buen tino, Rino-0 comenzó a regalar unidades a consecuencia de malos remates, situación que aprovecharon los Stars con Jorge Fernández y Paloma Mireles.

Pese a también entregar puntos a sus rivales con malos saques, All Stars 2.0 pudo cerrar con la ventaja de 25-21 y así amarrar su pase a la gran final. Con este resultado, el segundo lugar eliminó a Rino-O que fue cuarto lugar.

En el otro frente de batalla los contendientes fueron San Miguel ante La Roma. El primer asalto fue el más reñido ya que la sexteta romana tuvo generó peligró y presionó a sus rivales, pese al esfuerzo terminó cayendo por 25-21.

Al siguiente round, el San Miguel hizo pesar la calidad de juego que los coronó como líderes en la fase de clasificación, los sanmigulenses demostraron su puntería para generar peligro y amarrar el segundo set por 25-17.

La gran final entre San Miguel y All Stars 2.0 se disputará el 2 de marzo en punto de las 9:00 pm, de igual forma se disputará el compromiso por el tercer lugar entre La Roma y Rino-0. La sede serán las canchas multiusos de la unidad deportiva León 1.