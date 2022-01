Leoneses inician el 2022 activándose físicamente

Inició 2022 y para muchos leoneses la mejor manera de recibir el Año Nuevo fue con los tenis, el balón o la raqueta para activarse físicamente.

Uno de los espacios al que acudieron los leoneses fue la unidad deportiva Luis I. Rodríguez, entre los asistentes estuvo Ramiro de Jesús Ventura, practicante de voleibol.

“Así como se festejó en la noche también toca hacer ejercicio y cuidar la salud, ahora vine para practicar voleibol. La meta que tengo es llegar a un mejor peso y tener una mejor definición muscular, para eso iré al gimnasio cada semana”, expresó el usuario.

María Cabrera, otra visitante de la también llamada deportiva del Coecillo ahondó “Es muy importante iniciar el año haciendo ejercicio, la meta que yo tengo para este 2022 es mejorar mi condición física”.

Antonio Arvizu de 74 años acudió a la pista a caminar y comentó “El ejercicio no nada más se debe hacer hoy sino todos los días, todo el año, a mi edad el ejercicio ha sido importante para tener salud, toda mi vida he hecho mucho ejercicio”.

Otro septuagenario en la pista fue Ramón López, corredor de toda la vida “Tengo más de 50 años corriendo, me gusta mucho y a sido mi vida, esta pasión me hace sentir fuerte y saludable. Invito a toda la gente a que haga ejercicio, que corran o jueguen lo que más le guste, no hay edad límite para el ejercicio y la salud”.

En las canchas de baloncesto, José Hernández se aventó la ‘reta’ con otros usuarios por lo que subrayó a la práctica del deporte como una vía para hacer nuevas amistades.

“Es importante practicar deporte para nuestra salud, eso mejora nuestras defensas, vine con unos amigos y acabamos de conocer a otras personas contra las que jugamos, esa es otra virtud del deporte, que haces nuevos amigos”, resaltó el joven de 17 años.

Para este 1 de enero las unidades deportivas de COMUDE León operaron en horario especial de las 10:00 a las 17:00 horas. A pesar de la cena, la desvelada y la resaca que más de alguno padeció, los usuarios se hicieron presentes para comenzar con el propósito de Año Nuevo de hacer ejercicio de forma constante, bajar de peso o cuidar de la salud.