Leoneses afianzan camino rumbo a Nacionales Conade

León, Guanajuato.-- Atletas y selectivos leoneses levantan la mano para obtener lugares en los clasificatorios previos a los Juegos Nacionales Conade 2022. Disciplinas como futbol, ajedrez, karate y luchas asociadas superaron la fase estatal y alistan su participación en los regionales.

En total suman 30 los deportistas leoneses que alistan su asistencia en las eliminatorias regionales a desarrollarse en Hidalgo, Querétaro y Estado de México.

Entre los participantes está el selectivo de fútbol femenil categoría 2008-209 que en el estatal avanzó a semifinales tras vencer 7-0 a Guanajuato y en su segunda cita ganó por default a Irapuato. La escuadra dirigida por Guadalupe Mota está en espera de rival.

Otro conjunto femenil en pie de lucha es la plantilla 2006-2007 que también se coló en la antesala de la final, en su primer cotejo golearon 7-0 a Salamanca, luego cayeron a por la mínima ante Celaya, la diferencia de goles otorgó el pase a las semifinales de futbol a disputarse el próximo 12 de febrero.

AJEDREZ

En el llamado ‘deporte ciencia’, cuatro ajedrecistas obtuvieron plaza para la fase regional-nacional, los clasificados son David Rey Lozano Garay y Elizabeth Díaz Bartolo en la categoría sub 15, además de Juan Luis Pille Cruz y Sandra Vilchis Mares en la división sub 12.

La fase estatal de ajedrez se llevó a cabo en Celaya, León acudió con un equipo de 17 trebejistas de categoría sub 12, sub 14 y sub 16. Tras cinco rondas, la comitiva a cargo del entrenador Pedro Zambrano sumó ocho preseas; tres oros, una plata y cuatro bronces.