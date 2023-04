Leonesas Wendy García y Darlene Cruz ilusionan con oro en Festival Olímpico

Entre el hambre de triunfo y la ilusión de coronarse en casa, las leonesas Wendy García y Darlene Cruz son dos de los cuatro finalistas que tiene Guanajuato en el Festival Olímpico de Boxeo León 2023, certamen en el que García participa por primera vez y en el que Cruz ya ganó bronce.

Para este jueves el magno certamen que organiza por primera vez la Federación Mexicana de Boxeo en Guanajuato disputa la jornada de finales, en total son 59 peleas que se desarrollarán entre las 12:00 y 16:00 horas.

Una de las finalistas es Wendy García, quien radica en la colonia 10 de Mayo donde a lo largo de cuatro años ha entrenado en un parque público de la zona bajo la orientación del entrenador Juan Estrada. Para el Festival que se organiza en tierras zapateras, la pugilista de casa no piensa en otra cosa más que ser campeonas

“Voy a buscar el oro en casa, me siento muy contenta porque pude lograr esto, este es el primer Festival en el que participó y no pienso en otra cosa más que en ganar el oro. Ha sido un gran paso para mí, en todo momento me han acompañado mi familia, ellos son mi principal fortaleza”, comentó Wendy García en charla para El Sol de León.

García busca la presea áurea en la categoría Junior división mosca ligero (48 kg), su rival es la Gladys Mendoza de Baja California. Sobre la final adelantó: “Voy a dejarlo todo, cada golpe no será solamente mío, también lo dará la gente que me quiere, la final la voy a dedicar a todas esas personas que han confiado en mí”.

Otra leonesa en la gran final es Darlene Cruz quien ya sabe lo que es subir al podio ya que en 2022 se colgó el bronce y ahora en casa se ilusiona con salir del ring como campeona juvenil.

“Es como un sueño que quiero hacer realidad, pelear en casa con mis seres queridos es una gran experiencia, ya había ganado bronce, ahora me he preparado muchísimo para ganar el oro, no pienso en otra cosa más que ser campeonas, es una gran emoción estar en la final”, resaltó Darlene Cruz.

Vecina de Las Huertas, la peleadora leonesa se inició en el pugilismo desde los nueve años, ahora con 17 busca uno de sus máximos logros que es el oro en el Festival Olímpico de Boxeo. Los máximos honores del peso mosca ligero Juvenil los disputa ante Sarahí Garza de Quintana Roo.

FINALISTAS

Junto a García y Cruz, los otros finalistas “guanajuas” son Edgar Villegas de Dolores Hidalgo que se cruza ante el queretano Joaquín Álvarez en Infantil (66 kg). La celayense Katherine Figueroa se cruza ante Genesis García de Baja California en Juvenil medio (75 kg). Abraham Mendoza que debía pelear ante el sudcaliforniano Emiliano Reducindo, pero una fractura en el pulgar derecho le impide participar por lo que se le otorga la plata de manera directa.

Festival Olímpico de Boxeo León 2023

FINALES

INFANTIL

66 Kg

Rojo Joaquín Álvarez (QRO) vs Azul Edgar Villegas (GTO)

JUNIOR

Mosca Ligero (48 kg)

Rojo Gladys Mendoza (BC) vs Azul Wendy García (GTO)

JUVENIL

Semipesado (80 kg)

Rojo Emiliano Reducindo (BCS) vs Azul Abraham Mendoza (GTO)

Mosca Ligero (50 kg)

Rojo Darlene Cruz (GTO) vs Azul Sarahi Garza (QROO)

Medio (75 kg)

Rojo Genesis García (BC) vs Azul Katherine Figueroa (GTO)