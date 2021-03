Leonesa “Conejo” Ruiz alista su debut en el UFC

León, Guanajuato; 13 de marzo del 2021.- De la capital del calzado para la empresa de artes marciales mixtas más importantes del planeta, la peleadora leonesa Montserrat “Conejo” Ruiz hará su debut en el UFC este próximo sábado 20 de marzo.

Su rival en turno, dentro de la cartelera UFC Las Vegas 22, será otra debutante, caso de la norteamericana Cheyanne Buys, quien saliera de la última edición del Dana White´s Contender Series.

Ruiz posee un récord profesional de 9-1-0 y es campeona de Invicta FC, una de las principales promotoras que tiene el Ultimate Fighting Championship. En noviembre del año pasado, “La Conejo” tenía previsto defender su cetro de los pesos paja, sólo que su enemiga, Emily Ducote, no pudo presentarse al combate tras dar positivo a Covid-19.

Cabe destacar que como parte de su preparación y viniendo en calidad de emergente ya que Kay Hansen, la contendiente original para Buys presentó una lesión, Montserrat presume haber trabajado al lado de la monarca peso pluma, la nacionalizada peruana Valentina Shevchenko, de tal forma que arriba con las armas necesarias para hacerse notar en su primera vez dentro del octágono del UFC.

A través de las redes sociales, la guanajuatense publicó un video donde se observa su reacción luego de ser confirmada en la cartelera que estelarizan Derek Brunson y Kevin Holland; de igual forma, el también mexicano Kelvin Gastelum, ganador del The Ultimate Fighter: Team Jones Vs. Team Sonnen, le mandó el siguiente mensaje: “Ya te has estado preparando por muchos años para esto. Ya está en la mano la victoria. Éxito”.

Montserrat Ruiz se uniría a la veracruzana Jessica Aguilar, la jalisciense Alexa Grasso y la sinaloense Irene Aldana, como las únicas nacidas en suelo azteca que han conseguido debutar en el UFC. En el caso de Cynthia Calvillo, sus padres son mexicanos, ella representa a nuestro país, sólo que vio la luz en los Estados Unidos.

