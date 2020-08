León y Nico Sosa afinan la puntería previo al duelo ante Atlas

León, Guanajuato; 26 de Agosto del 2020.- La falta de gol ocupa a los atacantes esmeraldas, entre ellos a Nico Sosa, quien desde su llegada a León ha tenido que ir contracorriente frente a diversos factores.

Con apenas cuatro tantos convertidos en seis fechas, La Fiera es tercera de la general, pero a cambio de esa sequía ofensiva los dirigidos por Nacho Ambriz también presumen tener la defensa más sólida de todo el campeonato al sólo haber permitido tres goles.

“Preocuparía más que nada por lo que se hizo en torneos anteriores, hoy en día no se están haciendo muchos, pero estamos terceros de la tabla, recibimos pocos goles y me parece que eso es lo importante, a veces los partidos se ganan por un gol e igual valen los tres puntos”, manifestó el uruguayo.

Sosa coincidió con la mayoría de sus compañeros al señalar que los rivales buscan priorizar el tema defensivo cada vez que tienen a León enfrente, complicando de esta manera que se encuentren los espacios suficientes para generar opciones reales de peligro.

“Todos los equipos nos juegan de diferente forma, se nos meten atrás y tratan de no recibir goles porque saben que León sabe aprovechar los espacios, entonces cualquier equipo por más que tenga mucho poderío en el ataque se le va a complicar jugar ante una defensa bien armada, así que hay que tener paciencia para encontrar la manera de hacer daño”.

En la comparativa con los últimos tres torneos, luego de los primeros seis partidos disputados, los verdes registraban 13 anotaciones en el Apertura y Clausura 2019, mientras que en el Clausura 2020 llegaron a marcar 14 dianas.





LO TOMA CON FILOSOFÍA

Ni se desespera, ni se calienta, “Nickiller” sabe que el gol llegará pronto y es que al campeón de la eLiga se le ha secado por completo la pólvora sobre las canchas reales.

“Uno tiene que estar tranquilo en las cosas que hace y buscar ayudar al equipo en otros aspectos, hacer otras funciones, acá pasaron delanteros que hicieron muchos goles y yo soy una persona que no se estresa y no se calienta por algo que no puede cambiar como las lesiones o el tema del Covid-19 que la verdad no se ni como me contagie, pero cuando me toca estar trato de dar lo mejor y ahí la vamos llevando porque uno nunca sabe que pueda pasar, así como en la vida misma”, concluyó Nico.





En Números…

5 Juegos de Nico Sosa defendiendo la playera esmeralda

158 Minutos para el uruguayo entre el Clausura y lo que va del Guard1anes 2020

0 Goles registra el atacante en su incipiente paso por el Club León