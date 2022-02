León y “El Patrullero” retoman confianza previo a recibir a Chivas

Pese a la muy discreta victoria en tierras guatemaltecas, Elías Hernández señaló que el conjunto esmeralda ha retomado un poco de la confianza que se vio tocada tras los últimos dos descalabros en la Liga MX.

“Siempre es importante ganar, cuando el equipo consigue un buen resultado durante la semana se trabaja mejor y más ahora porque el sábado tenemos un partido complicado en casa y ante un rival difícil, así que haber ganado nos da más confianza”, dijo el apodado “Patrullero”.

Sin embargo, el “punch” ofensivo sigue siendo tema en la “guarida”, ya que La Fiera es capaz de generar oportunidades, pero batalla demasiado para concretarlas, prueba de eso es la sequía de sus atacantes, con un Víctor Dávila que solo tiene dos goles en cinco compromisos del torneo local, al tiempo que Santiago Ormeño ni siquiera sabe lo que es marcar con el conjunto guanajuatense en partido de liga.

“En Guatemala nos faltó contundencia durante varios lapsos del juego, tuvimos oportunidades que pudimos haber concretado de mejor manera, en mi caso tuve una en el segundo tiempo, entonces hay que tratar de ser contundentes”, aseveró el mediocampista panza verde.

De vuelta al Clausura 2022, León ya aguarda por el Rebaño Sagrado, rival que al igual que los comandados por el argentino Ariel Holan, arriba a este cotejo de capa caída, luego de ser exhibido por Tigres el sábado pasado. La misión de La Fiera será reencontrarse con el triunfo, pero sobre todo, ir recuperando esa esencia que la ha llevado a puestos protagónicos en los más recientes años.

“En esas derrotas (Cruz Azul y Pumas) el equipo jugó bien, me parece que no mereció haber perdido, pero tenemos que seguir trabajando, no quedarnos con eso y Chivas sin duda que será un rival bastante difícil por su estilo de juego”, concluyó Hernández Jacuinde.

