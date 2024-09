León visita a Tigres con la misión de hilar triunfos por primera vez en el torneo

León, Gto.- El peligro no ha pasado para el Club León. Luego de haber acabado con la sequía de 153 días sin poder ganar un partido de carácter oficial, ahora la oncena de Eduardo “El Toto” Berizzo se adentra al “Volcán” de San Nicolás de los Garza, la casa de unos Tigres que han retomado bríos bajo la tutela del serbio Veljko Paunovic.

Los esmeraldas le pegaron con ciertos apuros al Atlético de San Luis, eso les permitió arribar a siete unidades, aunque todavía lejos de poder aspirar cuando menos a entrar al Play-In. Es cierto, con ese triunfo, el conjunto felino tomó oxígeno puro, solo que por delante ya no hay mucho margen de error y la visita al Estadio Universitario pinta para ser una prueba donde se reafirme que hay mejora futbolística o por el contrario, solo comprobar que los panzas verdes no tienen muchos argumentos para competir en lo que resta del Apertura 2024 de la Liga MX.

Y mientras La Fiera va por su primera conquista en patio ajeno, lo de la “U” de Nuevo León ante su gente ha sido casi perfecto con tres victorias, mientras que las Chivas Rayadas del Guadalajara son las únicas que han podido sacar unidades de tierras norteñas.

Para sobrevivir en uno de los escenarios más hostiles del futbol mexicano, Berizzo y compañía deberán apelar a la solidez defensiva, a una máxima concentración y quizás todo eso combinándose con la versión no tan lucida del rival en turno, como esa que enseñó hace pocos días en Querétaro para que se le escapara el invicto.

No se prevé modificación en el once inicial de Berizzo, quien al parecer ya ha encontrado a su cuadro base, sobre todo con un mediocampo en el que Andrés Guardado no ha sido factor, caso contrario del “Avión” Ramírez, Luciano Cabral y un Tadeo Estrada que da minutos a la regla de menores.

Por los costados continuarían el colombiano Stiven Mendoza y el uruguayo Diego Hernández, siendo el venezolano Jhonder Cádiz el hombre más adelantado y buscando un sexto tanto que lo envíe a la cima de la tabla de goleo.

Por su parte, Tigres recuperó un poco la memoria al superar de visita al FC Juárez, solo que está la duda de si Paunovic echará mano desde el arranque del referente de la institución, el francés Andre-Pierre Gignac. Pero si el galo no está listo, igual la baraja de opciones es amplia con tipos como Herrera, Ibáñez y su último fichaje, Uriel Antuna.

León ha perdido cinco de sus más recientes choques directos con Tigres, siendo hace dos años la última vez que impuso condiciones en “El Volcán” por la mínima y con tanto en propia puerta de Samir Caetano. La pelota rodará este viernes a las 20:00 horas con arbitraje del tapatío Daniel Quintero.

