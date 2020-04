León, Guanajuato; 20 de abril del 2020.- Con un liderato y una racha de tres victorias al hilo que cuidar, el León virtual de Nico Sosa se mide a Monarcas Morelia en la e-Liga MX.

¡Reto de hoy #NickillerChallenge! 🙅🏻‍♂️



Festeja como #Nickiller 🦁 y mándanos tu foto. 📷



Celebremos JUNTOS el liderato de #LaFiera en la #eLIGAMX. 🇲🇽



➡️ Sube tu foto: https://t.co/5veaxe13Q4 #JugamosEnCasa 🏠 pic.twitter.com/Caj1fBNmy9 — #JugamosEnCasa 🏠 (@clubleonfc) April 20, 2020

Nadie frena al uruguayo, no lo hizo Jeison Lucumí, del Querétaro; tampoco Gerardo Arteaga, de Santos y mucho menos Romario Ibarra, de los Tuzos del Pachuca y quien apenas este domingo se convirtió en la víctima más reciente del que ahora llaman “Nickiller”.

Sosa hizo posible lo que Santiago Ormeño, representante del Puebla no logró conseguir, el triplete en este arranque de campaña, aunque hay que destacar que los Pumas también llevan paso perfecto con nueve unidades, sólo que utilizando a todos sus jugadores, casos de Juan Pablo Vigón, Alan Mozo y Luis Fernando Quintana.

⬇️Da clic aquí⬇️

Futbol Luis Montes, uno de los protagonistas del Clausura 2020

A falta de actividad en la cancha por una lesión muscular que lo dejó fuera durante casi un mes y ahora por el parón que generó el Coronavirus, Nico no ha tenido de otra más que lucirse en la consola, algo que por cierto le ha redituado para echarse a la bolsa a los seguidores del conjunto esmeralda.

“Muy contento por esta linda experiencia, me ha faltado que me vean en el campo, pero por ahora esto tenemos y feliz, espero seguir regalándole a la gente más victorias y como lo dije en su momento yo juego hasta que me quiten el control”, apuntó el sudamericano, de apenas 10 minutitos en el Clausura 2020.

Enfrente esta la monarquía que registra dos triunfos consecutivos: 2-1 contra Monterrey y 1-0 frente a Bravos de Juárez, teniendo como “gamers” a César Huerta y Luis Ángel Malagón, respectivamente. Recordar que el debut de Morelia no fue del todo bueno, al ser goleado 4-0 por Toluca, duelo donde estuvo Paolo Medina y quien de acuerdo a la rotación es quien vendría a tomar el mando.

Las acciones entre León y Monarcas arrancarán en punto de las 20:00 horas.

El Juego

e-Liga MX

Jornada 4

Monarcas Morelia Vs. León

Fecha: 21 de Abril del 2020

Hora: 20:00 Hrs.

Estadio: e-Morelos

Gamers: Paolo Medina (Monarcas)

Nicolás Sosa (León)